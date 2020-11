Amedeo Grieco sbotta sui social dopo un messaggio ricevuto: “Ha lasciato il verbale sulla porta”.

E’ certamente uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amato e seguito di sempre, Amedeo Grieco con la sua personalità tanto vivace e schietta è riuscito a conquistare l’amore del pubblico, in particolare insieme al suo grande accompagnatore. Infatti, l’uomo figura insieme al suo amico Pio D’Antini, un duo comico che non lascia spazio a nessun momento tedioso. È diventato famoso proprio grazie ai loro sketch comici e per aver ideato il format televisivo Emigratis, insieme a Pio. I due iniziano a esibirsi in giro per i villaggi vacanze della Puglia ed in seguito sbarcheranno in televisione. Infatti, molte volte li abbiamo visti ospiti nel seguitissimo programma Amici, di Maria De Filippi, impavidi hanno dimostrato e manifestato francamente tutto il loro senso umoristico alquanto acceso. Amedeo da pochissimo sul suo profilo social ha pubblicato alcune immagini alquanto impreviste; l’artista sbotta dopo un messaggio ricevuto: “Ha lasciato il verbale sulla porta“.

Amedeo Grieco sbotta sui social dopo il messaggio ricevuto: “Ha lasciato il verbale”

Amedeo Grieco è un amatissimo e seguitissimo comico che insieme a Pio D’Antini forma il mitico duo “Pio e Amedeo“. I due sono una delle coppie comiche più apprezzate di sempre, proprio perchè con il loro fare tanto schietto e verace riescono sempre a rappresentare la realtà dei fatti, e spesso il pensiero di molti cittadini. Come abbiamo anticipato, Amedeo ha pubblicato un post con delle immagini che hanno sorpreso tutti i suoi follower. A quanto pare l’uomo ha ricevuto, stando alle sue parole, da un vicino un biglietto in cui ha espresso il malcontento provato, sostenendo di dover avere maggior rispetto ed educazione, dato l’orario. “Alle 11 di sabato sera il vicino che suona, scappa e lascia il verbale sulla porta con toni da sceriffo. Non credo proprio si stia diventando migliori”, queste le parole del comico che sono state accompagnate da un messaggio di risposta.

Amedeo ha spiegato di aver passato la sera in famiglia, con i bambini, e ha manifestato il momento particolare vissuto chiedendo pazienza, ma col suo modo tanto amato dal pubblico e dai suoi migliaia di fan. Un messaggio che certamente il comico non si aspettava di ricevere, ma ha prontamente risposto ‘all’invito’ ricevuto.

