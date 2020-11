Amici 2020, chi è la giovanissima cantante Arianna Gianfelici: età, instangram e quel doloroso incidente.

Una nuova edizione di Amici è iniziata ieri, sabato 14 novembre, infatti è andata in onda la prima puntata del noto talent che da anni riesce a conquistare un vasto pubblico. Un amatissimo programma che continua ad avere ascolti elevati, raggiungendo un incredibile share. Il talent show è condotto dalla bravissima e bellissima Maria De Filippi. Grazie alla sua personalità tanto sincera e comprensiva manifesta sempre una parola di appoggio per i ragazzi che ogni anno fanno il loro ingresso nella scuola più spiata d’Italia. Una scuola vera e propria che aiuta i giovani artisti scelti per intraprendere il nuovo percorso ad alimentare e migliorare la propria arte. Cantanti e ballerini entrano ad Amici con una forte passione, per arrivare a conquistare la coppa finale. E Principalmente con la speranza di poter un giorno fare della passione un lavoro.

Nella prima puntata andata in onda sono stati presentati gli artisti in gara, tutti a quanto pare eccezionali talenti. Tra di loro abbiamo certamente notato Arianna Gianfelici, una delle cantanti che sono riuscite a passare lo step per l’entrata. La giovane artista ha cantato ‘Destinazione Paradiso‘, commovendo il pubblico e i telespettatori. Infatti, dietro quella fine dolcezza dimostrata e una profonda sensibilità, si nasconde un passato che ha decisamente logorato la cantante. Un incidente ha scosso la sua vita, recando una dolorosa mancanza.

Amici, Arianna Gianfelici: età e il sogno tanto seguito

La prima puntata di Amci di Maria De Filippi è iniziata da sole poche ore; durante la trasmissione sono stati presentati i giovani artisti scelti per iniziare il lungo percorso. All’inizio però Maria ha manifestato la gioia per i 20 anni del famoso talent, con una bellissima sorpresa: sedici tra cantanti e ballerini delle precedenti edizioni presenti in studio. Durante la puntata, tra i talenti presentati è spiccata certamente Arianna Gianfelici, una ragazza di 19 anni, di Fabrica di Roma. La giovane ha scritto sul foglio di presentazione letto dalla conduttrice di aver sempre seguito Amici, insieme alla sua mamma.

Proprio a quest’ultima aveva più volte confessato la volontà un giorno di seguire il programma da sola, senza di lei, con la speranza di poter entrare nella famosa scuola. A quanto pare, questo suo grande sogno si è finalmente avverato, e Arianna ha fatto il suo ingresso nella trasmissione, dopo aver cantato la bellissima canzone ‘Destinazione Paradiso’, con le lacrime agli occhi e un sorriso pazzesco.

Amici, chi è Arianna Gianfelici: quel doloroso incidente

La cantante ha raccontato che suo padre non aveva mai creduto nella sua passione, ma prima di un incidente, ascoltandola cantare ad un concorso ha capito realmente il talento da lei posseduto. A quanto pare, il padre di Arianna è stato colpito da un terribile incidente, in cui ha perso la vita. Infatti, sul suo profilo instangram, la ragazza ha più volte ricordato il papà con immagini emozionanti accompagnate da commoventi parole. Nel programma a volerla fortemente Rudy Zerbi, sostenendo che la scuola serve per fare lezioni ed imparare: “Per me quel banco è tuo“. Un’entrata sicuramente tanto agognata da Arianna Gianfelici, che non ha potuto manifestare la sua incontenibile gioia. La cantante è molto attiva sul suo profilo instangram, e proprio l’ultimo post pubblicato, mostra l’immagine dopo il suo ingresso. Un profilo che a quanto pare la giovane artista ama aggiornare con bellissimi scatti quotidiani, ma anche legati alla sua tanto amata passione.

