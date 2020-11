Amici 2020, chi è Leonardo Lamacchia: ecco dove lo abbiamo conosciuto

Età, percorso professionale, città di provenienza di Leonardo Lamacchia, cantante tra i protagonisti dell’edizione 2020/2021 di Amici.

Tra i cantanti della classe formatasi ad Amici durante la puntata di ieri, 14 novembre, c’è anche Leonardo Lamacchia, un volto non del tutto nuovo in tv. Nonostante infatti Maria De Filippi presentandolo non abbia menzionato le tappe del percorso che lo ha portato fino al talent show di Canale 5, Leo non è affatto un novellino in campo artistico. Barese d’origine, il cantante 26 enne si è lanciato nella musica da quando aveva appena 8 anni e i genitori lo accompagnarono su sua richiesta al coro della parrocchia: da lì fu amore a prima vista e il giovane cantante non ha mai abbandonato la musica. Conosciuto anche da colleghi molto più famosi come Mahmood ed Elodie (che lo seguono su Instagram), ecco dove abbiamo conosciuto per la prima volta Leonardo Lamacchia.

Sanremo Giovani, la partecipazione di Leonardo Lamacchia tra le Nuove Proposte 2017

Fortemente voluto da Rudy Zerbi ed Arisa tra i banchi di Amici, quando aveva 23 anni Leonardo è stato tra i concorrenti in gara a Sanremo Giovani 2017, nell’edizione condotta da Carlo Conti, col brano ‘Ciò che resta’. La canzone, tra le più quotate, non riuscì però a vincere, arrivando al al quarto posto in classifica. Agli inizi della sua carriera, il suo nome d’arte era Leo Stain. Da tempo però il giovane barese ha deciso di usare il suo vero nome, col quale parteciperà anche ad Amici.

E voi ricordavate la sua canzone presentata al Festival di Sanremo 2017? Se non avete ancora avuto occasione di farlo, andate ad ascoltare il brano e seguite questa edizione di Amici per conoscerlo meglio.