Raffaele Renda è una dei cantanti entrati a fare parte di Amici 2020, ma chi è esattamente? Ecco cosa occorre sapere su di lui in ogni minimo dettaglio.

A distanza di pochissimi mesi dalla fine della diciannovesima edizione e dalla vittoria di Gaia Gozzi, ieri, Sabato 14 Novembre, è iniziato finalmente Amici 2020. Un’edizione che, come raccontato anche in diversi nostri recentissimi articoli, sarà particolarmente diversa dalle altre e, soprattutto, completamente inedita. Non soltanto perché, come previsto, ci sono state diverse new entry nel corpo docenti. Ed, in particolare, Arisa per i professori di canto. E Lorella Cuccarini, invece, per gli insegnanti di ballo. Ma anche perché, a causa dell’emergenza Coronavirus, alcune regole hanno subito un inaspettato ‘stop’. I quindici talenti, anche se, in realtà, in totale ne dovranno essere sedici, infatti, vivranno nelle classiche casette messe a loro disposizione. Ma, questa volta, dovranno completamente cucinarsi e fare le pulizie autonomamente. Senza, quindi, l’ausilio di terze persone. Ma non è affatto finita qui. Per la prima volta in assoluto, infatti, sono state anche clamorose abolite le sfide esterne. Ciascun cantante e ballerini, quindi, ogni settimana dovrà esibirsi dinanzi ai loro professori. E saranno proprio loro a decidere se continuare il percorso all’interno della scuola oppure no. Ecco, ma chi sono coloro che hanno avuto la possibilità di sedersi tra i tanto agognati banchi? In un nostro recente articolo, vi abbiamo parlato della classe al completo. Adesso, invece, poniamo attenzione su Raffaele Renda.

Chi è Raffaele Renda di Amici 2020: età e carriera

La domanda sorge spontanea: chi è Raffaele Renda, uno dei dieci cantanti di Amici 2020? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, com’è nostro solito fare, vi racconteremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Da come si è appreso dalla brevissima presentazione di Maria De Filippi poco prima della sua esibizione che gli è valsa l’accesso tra i banchi della scuola, Raffaele ha vent’anni. E vive in Calabria. Ed, in particolare, proviene da Lamezia terme. ‘Per me il canto è vera e propria necessità’, ha riferito il giovane Renda. Anche se ha confessato che ha dovuto convincere tutte le persone che gli sono accanto, ed in particolare, suo padre che la musica è davvero quello che vuole fare nella vita. In effetti, spulciando sul web, sembrerebbe essere proprio così. Dopo aver iniziato a studiare canto, il giovane ha iniziato ad esibirsi in piazze della sua Regione. Fino poi a partecipare anche ad un concorso a carattere generale.

Della sua vita privata, infatti, sappiamo davvero ben poco. Così come anche del suo profilo Instagram. Al momento, infatti, sembrerebbe che Raffaele Renda non abbia alcun tipo di profilo social ufficiale.

Dove l’abbiamo già visto?

È salito sul palco di Amici 2020, si è esibito con un suo inedito ed ha particolarmente colpito Anna Pettinelli ed Arisa, Raffaele. Seppure, infatti, Rudy Zerbi, durante la sua performance, ha deciso di togliergli la base perché, molto probabilmente, non colpito, le due insegnanti hanno deciso di approfondire. E, quindi, di far partire nuovamente la musica. Il giovane calabrese, quindi, è a tutti gli effetti un nuovo concorrente del talent. Ma, vi ricordate dove l’abbiamo già visto? Se pensate che abbia un viso conosciuto, avete perfettamente ragione. Nel 2018, infatti, il giovane Renda ha preso parte a Sanremo Young.