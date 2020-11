Amici, celebre ballerino lascia il talent show: “Scelta dolorosa”

Un celebre ballerino lascia il talent show di Amici di Maria De Filippi, l’annuncio sui social network: “Scelta dolorosa”

Amici è uno dei talent show più longevi della televisione italiana. Il programma va in onda dal 2000 ed è condotto da Maria De Filippi. In questi venti anni la trasmissione ha sfornato un miriade di talenti. Da Marco Carta ad Alessandra Amoroso, da Emma Marrone a Moreno, dai The Kolors a Sergio Sylvestre, fino ai più recenti Elodie, Irama, Alberto Urso e Gaia Gozzi. Non solo cantanti, ma anche tantissimi ballerini: da Stefano De Martino a Elena d’Amario, fino ad Andreas Muller, vincitore della sedicesima edizione.

Amici, celebre ballerino lascia il programma: l’annuncio

È da poco iniziata la ventesima edizione di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nella prima puntata sono stati ospiti alcuni talenti sfornati dalla trasmissione nel corso degli anni. Tra questi era presente anche Andreas Muller, vincitore della sedicesima edizione. Il ballerino professionista nella scuola più famosa d’Italia ha trovato anche l’amore. Muller, infatti, si è unito sentimentalmente a Veronica Peparini, maestra di danza della trasmissione. Andreas, attraverso la sua pagina Instagram, ha annunciato che quest’anno non farà parte del cast della trasmissione: “Ci tenevo a dirvi fin da subito che quest’anno non sarò presente ad Amici. Questo momento di vita particolarmente strano e difficile mi ha dato modo di pensare (anche troppo) e sono arrivato alla conclusione che avevo bisogno di una pausa”.

Il ballerino di Amici ha dichiarato che per lui è stata una scelta molto dolorosa e poi ha aggiunto: “É stato un piacere poter tornare in prima puntata insieme a tutti i miei colleghi, ringrazio Maria, faccio un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi di questa edizione e soprattutto alla mia metà Veronica Peparini”.