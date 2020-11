Anticipazioni ‘Live – Non è la D’Urso’ 15 novembre: confronto infuocato alle 5 sfere, ecco chi saranno gli ospiti nel dettaglio.

Anche questa sera, domenica 15 novembre 2020, andrà in onda una scoppiettante e attesissima puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’. La conduttrice, che è sempre pronta a tenere compagnia, intrattenere ed emozionare il pubblico con i suoi programmi, sarà in diretta dopo la puntata di ‘Domenica Live’ per una prima serata che si prospetta davvero infuocata. Tanti gli ospiti e gli argomenti all’ordine del giorno, ma soprattutto non mancheranno alcuni confronti davvero accesi, in particolare quello con le 5 sfere, che questa settimana vedrà dei protagonisti molto discussi. Ma andiamo con ordine e scopriamo ogni dettaglio sulla puntata di stasera, che è assolutamente da non perdere!

Anticipazioni ‘Live – Non è la D’Urso’ 15 novembre, ecco i dettagli su quello che accadrà: confronto infuocato alle 5 sfere

Questa sera a ‘Live – Non è la D’Urso’ ne accadranno davvero di tutti i colori. Lo show condotto da Barbara D’Urso tiene compagnia, informa e intrattiene il pubblico ogni settimana ed ha sempre un grande successo. Nella puntata di oggi, 15 novembre, ci sarà, come sempre, un ampio spazio dedicato all’informazione. L’Italia, infatti, sta affrontando l’emergenza Coronavirus e molte regioni, definite dal Governo ‘rosse’, stanno vivendo una sorta di lockdown molto simile a quello di marzo. Di questo e di molto altro si parlerà anche a ‘Live’, con esperti e addetti ai lavori pronti ad intervenire in diretta.

Non è tutto però, perché il programma di Barbara D’urso è dedicato anche al mondo dello spettacolo. Questa sera ci sarà un momento di forte emozione e commozione dedicato alla scomparsa di Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh morto dopo aver contratto il Covid-19. In studio i suoi ex compagni d’avventura Dodi Battaglia e Riccardo Fogli, che lo ricorderanno insieme a Barbara D’Urso, che era una sua grande amica. Non mancheranno, ovviamente, anche i dibattiti e i confronti, con Paolo Brosio che affronterà le 5 sfere insieme alla presunta fidanzata Marialaura De Vitis. Brosio è appena uscito dal GF Vip e il suo percorso, seppur breve, ha fatto molto discutere soprattutto per alcune uscite del giornalista che non sono piaciute a gran parte del pubblico.

Non è finita, però, perché ci sarà anche Guenda Goria, pronta a un confronto infuocato con il suo ex Telemaco Dell’Aquila. Impossibile, insomma, non guardare questa puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’, siete d’accordo?