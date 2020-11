Ballando con le stelle, la ballerina in lacrime: è successo in diretta

Un momento davvero dolce ed emozionante a Ballando con le stelle, la ballerina in lacrime durante la diretta: ecco cos’è successo

Ballando con le stelle è uno dei talent più amati e seguiti dal pubblico e ieri ha regalato un momento pieno di emozioni: lacrime in diretta per la ballerina. Il programma condotto dall’amatissima Milly Carlucci, talentuosa conduttrice seguitissima sul suo profilo Instagram, ha dovuto affrontare diversi problemi negli ultimi mesi. Elisa Isoardi, ad esempio, ha avuto un problema al piede e alla caviglia che ancora adesso necessita di fisioterapia e nella scorsa puntata abbiamo assistito ad un momento di grande paura per Alessandra Mussolini. Lo show però continua pieno di vitalità ed energia e durante la puntata di ieri c’è stato un collegamento pieno di emozione da parte di qualcuno che non ha potuto essere presente. Scopriamo tutti i dettagli di quanto è accaduto.

Ballando con le stelle, la ballerina in lacrime

Nel corso della puntata andata in onda ieri, Milly Carlucci si è collegata con la ballerina Tove Villfor, partner di Antonio Catalani. La conduttrice ha spiegato che la giovane non ha potuto essere presente perché affetta da un “forte raffreddore” e si sta sottoponendo agli accertamenti necessari per scongiurare il Coronavirus. La ballerina ha assistito in diretta alla performance di Antonio Catalani ed è scoppiata in lacrime, commossa ed emozionata. Milly Carlucci l’ha subito consolata e le ha dimostrato tutto il calore e il sostegno del pubblico. La conduttrice ha anche fatto sapere che l’intero cast si è sottoposto al tampone rapido e nessuno è risultato positivo. Al momento, non si hanno ancora dettagli sul ritorno di Tove Villfor, scopriremo come sta nel corso di questi giorni. Ovviamente, tutti si augurano che possa tornare al più presto in pista con Antonio Catalani.

Un momento davvero pieno di dolcezza e commozione a Ballando con le stelle. Auguriamo alla talentuosa ballerina di guarire in fretta e tornare a incantare il pubblico con i suoi passi di danza.