Coronavirus, triste notizia per Papa Francesco: cos’è successo

Coronavirus, una triste notizia che è arrivata nelle ultime ore per Papa Francesco: ecco i dettagli di ciò che è successo.

Coronavirus, una triste notizia per Papa Francesco, ecco cos’è successo. La diffusione del Covid è una vera e propria emergenza e il Governo si sta impegnando ad affrontarla come tale. Da un lato giungono dichiarazioni incoraggianti, come sembrerebbe dalle parole di Locatelli riguardo alla curva di contagio. Dall’altro, continua la preoccupazione su come affrontare i prossimi mesi al meglio per riuscire a ridurre la diffusione del contagio e gestire la situazione. Si pensa, ad esempio, al Natale, momento di raccoglimento molto importante per le famiglie e il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sembra avere un piano a riguardo. Giunge in queste ore la triste notizia che riguarda Papa Francesco: vediamo insieme i dettagli riguardo a cosa è accaduto.

Coronavirus, triste notizia per Papa Francesco

È venuto a mancare il cugino del pontefice, Oscar Perino, morto presso l’ospedale di Chivasso dove era ricoverato a causa del Coronavirus. L’uomo, che aveva sessantotto anni, aveva scoperto di essere imparentato con Papa Francesco qualche anno fa. Il signor Perino e il Papa si erano poi incontrati a Genova e all’uomo era stata concessa un’udienza privata con il pontefice, circa un anno e mezzo fa. Pare che i due siano imparentati per linea materna. Una triste notizia che è giunta solo nelle ultime ore. Intanto, continua senza sosta la ricerca ad una cura che possa frenare il Coronavirus e un annuncio degli ultimi giorni sembra lasciar sperare. Pare, infatti, che un terzo vaccino sia prossimo alla sperimentazione della fase 3. Ricordiamo che è da poco stato deciso che alcune regioni, tra cui la Campania, passano a zona rossa.

Ricordiamo che le regioni in zona rossa hanno misure restrittive più rigide, necessarie per controllare la diffusione del contagio. Un momento difficile, che gli italiani stanno affrontando con grande spirito di sacrificio e coraggio, fin dai primi mesi della pandemia.

