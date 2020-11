Covid, un fondo di 400 milioni per vaccini e farmaci: la bozza della manovra

Manovra, in bozza 400 milioni al Ministero della Salute per l’acquisto di vaccini e farmaci per curare i pazienti affetti da Covid.

Scattata da mezzanotte l’entrata in vigore dell’ordinanza che stabilisce il passaggio di Campania e Toscana a zone rosse e Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche a zone arancioni. I nuovi contagi sono stati 37.255 su 227.695 tamponi, 544 i morti: queste le cifre di ieri. La diffusione del Covid sembra in leggero rallentamento, ma non è consentito abbassare la guardia. In Campania, dal 24 novembre, riprenderanno in presenza la scuola d’infanzia e primaria. In Calabria scuole chiuse dal 16 al 28 novembre. Necessario un fondo apposito al Ministero della Salute: è quanto prevede la bozza aggiornata della manovra, che stanzia 400 milioni per l’acquisto “dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19”.

Covid, previsto l’arrivo dei vaccini a gennaio

“Ci sono Regioni dove già si avvertono i primi segni di raffreddamento dell’epidemia, ed altre dove la situazione resta critica e bisogna intervenire. Per chi ha gli occhi sinceri e la mente libera, è bene far parlare i numeri”, aveva dichiarato Arcuri, commissario straordinario all’emergenza Covid, annunciando l’arrivo dei vaccini a gennaio ma con un punto interrogativo non trascurabile e cioè la non disponibilità da subito per tutti: “I primi vaccinati in Italia saranno a gennaio, un milione e settecento mila persone”.