Covid, nuova ordinanza del sindaco: vietato abbassare la mascherina per fumare in strada.

Per combattere il Coronavirus il Governo ha attuato e messo in vigore nuove misure, cercando in questo modo di rallentare la curva dei contagi. Infatti, nell’ultima conferenza stampa, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato le nuove restrizioni che sono entrate in vigore il 6 novembre. Il decreto ha previsto la divisione dell’Italia in tre fasce di rischio, ovvero gialla, arancione e rossa. Dopo l’iniziale decisione, a causa del forte incremento del numero dei positivi, sono stati apportati dei cambiamenti, infatti, alcune regioni hanno subito un cambio di colore. La Campania e la Toscana sono state inserite in fascia rossa, dato che si trovano in una situazione alquanto delicata. Molti sindaci di propria iniziativa hanno varato nuove ordinanze, per arginare la curva dei contagi. L’ultima arrivata riguarda il divieto di abbassare la mascherina per fumare: previste multe salatissime.

Covid, ordinanza del sindaco: vietato abbassare la mascherina per fumare

In questa situazione decisamente delicata, molti sindaci di diverse città hanno deciso di apportare nuove misure per cercare di arginare la curva dei contagi. Da pochissimo è arrivata l’ordinanza del sindaco di Cittadella in provincia di Padova, Luca Pierbon, in cui ha illustrato una nuova misura per impedire la diffusione del Coronavirus. Infatti, è stato varato il divieto di abbassare la mascherina per fumare in strada. Già precedentemente, il sindaco aveva ordinato il divieto di fumare nelle aree gioco dei bambini, all’interno dei parchi pubblici e dei giardini comunali. Con questa nuova ordinanza è scattato lo stop al fumo anche nel centro storico, nelle aree monumentali, in prossimità delle scuole, davanti ai negozi ed uffici pubblici, e alle fermate degli autobus.

Per i trasgressori sono previste multe salatissime, fino a 150 euro. Una misura inevitabile, dato che nelle ultime settimane molte sono stati gli episodi che hanno visto persone abbassare la mascherina per fumare in prossimità del pubblico. Una decisione che ha coinvolto anche gli spalti e le rive, zona di sosta di persone fuori al centro storico.

