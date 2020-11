GF Vip, Elisabetta Gregoraci: “Mi ha chiesto di risposarlo”, la rivelazione shock su Briatore è arrivata qualche ora fa.

Un’edizione scoppiettante, quella del Grande Fratello Vip in onda attualmente. Si tratta della quinta edizione del reality dedicato ai vip, la seconda consecutiva condotta da Alfonso Signorini. Un’edizione che sta riscuotendo tantissimo successo, grazie soprattutto al cast super stellare scelto dal conduttore. Un cast in cui c’è anche lei, Elisabetta Gregoraci, una delle protagoniste assolute del reality. È la prima volta che la showgirl si mette in gioco in un reality show, e ha scelto di farlo proprio nella Casa più spiata della tv. Dove più volte ha parlato del suo rapporto con il suo ex marito Flavio Briatore. Anche qualche ora fa, quando durante una chiacchierata in giardino, ha rivelato un retroscena davvero inaspettato. Ecco cosa ha raccontato!

GF Vip, Elisabetta Gregoraci: “Mi ha chiesto di risposarlo”, rivelazione shock su Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci è una delle protagonista assolute del Grande Fratello Vip 5. Il suo rapporto speciale con Pierpaolo Pretelli fa emozionare milioni di fan, anche se la bellissima showgirl non sembra essere intenzionata ad andare oltre l’amicizia. Che ci sia davvero un uomo ad aspettarla fuori dalla Casa? Niente di ufficiale. Quel che è certo è che poche ore fa la bellissima calabrese si è lasciata andare ad una confessione davvero inedita sul suo ex marito Flavio Briatore. Durante una chiacchierata in giardino, Elisabetta rivela che Flavio le ha chiesto di risposarla dopo il lockdown! Una notizia clamorosa, che non è affatto passata inosservata. Ecco il video, diffuso da Biccy.it e repostato dagli utenti su Twitter:

Elisabetta Gregoraci parla di Flavio Briatore pic.twitter.com/5fjvr1IvVi — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) November 15, 2020

Una rivelazione che ha colpito tantissimo i fan del reality, che non hanno perso tempo a commentare su Twitter:

Insomma, stando a quanto rivelato da Elisabetta, Flavio avrebbe intenzione di recuperare il rapporto con la sua ex moglie. Cosa accadrà dopo questa ‘confessione’? Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire le ultime novità direttamente dalla casa più spiata della tv. Stay Tuned!