Incendio in terapia intensiva in un ospedale Covid: ci sono dieci morti tra i pazienti malati, e diversi feriti.

Una notizia da poco giunta ha scosso letteralmente tutta la popolazione mondiale, infatti, secondo quanto riportato, ci sarebbe stato un incendio in terapia intensiva in un ospedale Covid. Purtroppo un terribile avvenimento questo, dopo che già a livello planetario la situazione non è delle migliori. Infatti, il numero dei contagi continua imperterrito a salire destando grande preoccupazione. Ovunque gli ospedali sono decisamente al collasso, con un numero di posti letto ormai al completo. Spesso si assistono a scene drammatiche, con la presenza di pazienti non covid ricoverati al fianco di pazienti covid per mancanza di spazio. Il mondo intero sta cercando di reggere e sanare questa crepa che sembra essere sempre più spezzata. Non solo il Covid, ma da pochissimo è giunta la notizia che un ospedale attrezzato per pazienti positivi è stato colpito da un incendio.

Incendio in terapia intensiva in un ospedale Covid: cos’è accaduto

Purtroppo è arrivata una terribile notizia, un incendio è divampato in un ospedale Covid, precisamente in terapia intensiva. Il fatto è accaduto in Romania, nel reparto dell’ospedale Piatra Neamt, nel Nord-Est del Paese, intorno alle 18:30. Nel reparto erano ricoverati all’incirca 16 persone che avevano contratto il Coronavirus. L’incendio ha provocato la morte di dieci pazienti, e almeno sette sarebbero i feriti gravi. Tra questi, anche un medico dell’ospedale. Un episodio terribile che ha destato grande apprensione. Al momento non si conoscono ancora le cause dell’incendio; sono in corso gli accertamenti e i controlli per cercare di capire com’è potuto succedere.

Attimi decisamente drammatici che hanno recato grande dolore. Purtroppo già la diffusione del Coronavirus sta portando al collasso il sistema sanitario, economico e sociale, tale terribile episodio ha colpito dove era già presente un forte malessere dovuto al continuo crescere del numero di positivi. I cittadini vivono in bilico, nella speranza che questo brutto momento possa terminare al più presto e portare ad una meravigliosa bellezza.

