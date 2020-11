Juliana Moreira, com’è tornata in forma dopo il parto: il ‘segreto’ che nessuno immagina, ecco le parole della bellissima showgirl di origine brasiliana.

Juliana Moreira è una splendida modella e showgirl di origini brasiliane ma naturalizzata italiana. Il grande pubblico la conosce per aver condotto nel 2006 il programma di Antonio Ricci ‘Cultura Moderna’, oltre che numerose edizioni di ‘Paperissima Sprint’ insieme al Gabibbo. Juliana ha saputo sempre farsi apprezzare per la sua grande simpatia e ironia e soprattutto per la sua risata a dir poco contagiosa! Grazie al suo lavoro in tv, ha avuto l’occasione di conoscere l’attuale marito, Edoardo Stoppa, il giornalista di Striscia la Notizia al quale è legata dal 2007 e con cui ha avuto due bambini, Lua Sophie e Sol Gabriel, nati rispettivamente nel 2011 e nel 2016. La coppia è convolata a nozze nel 2017 con il rito civile ed è sempre più unita e affiatata, come dimostra spesso anche sui social.

Juliana, infatti, è molto attiva sul suo profilo Instagram e condivide diversi momenti della sua vita quotidiana, molti dei quali comprendono anche suo marito, del quale è gelosissima. Impossibile dimenticare lo scherzo che ha subito da Le Iene, durante il quale ha letteralmente aggredito una donna che fingeva di corteggiare suo marito! Oltre che per la sua forte personalità, Juliana è molto apprezzata e amata anche per la sua bellezza e il suo fisico da urlo, che si mantiene alla perfezione nonostante le due gravidanze. Sapete come ha fatto la showgirl a tornare subito in forma dopo il parto? E’ stata lei stessa a svelare il ‘segreto’: ecco le sue parole.

Juliana Moreira, com’è tornata in forma dopo il parto: ecco il ‘segreto’ che lei stessa ha svelato

Juliana Moreira ha due figli, una di 9 e l’altro di 4 anni. Nonostante le due gravidanze, però, è riuscita sempre ad esibire una forma davvero invidiabile! Ma sapete come ha fatto? E’ molto semplice! Juliana è una vera appassionata di arti marziali, in particolare di Muay Thai, e si allena assiduamente sul ring, insieme al marito Edoardo Stoppa, con cui condivide questa sua passione. E’ stato proprio il Muay Thai ad aiutarla a tornare subito in forma dopo il parto, sia dal punto di vista fisico che mentale, come lei stessa ha raccontato una volta in un’intervista a ‘Top’: “Consiglio a tutte le mamme il Muay Thai perché dopo la gravidanza ho fatto fatica a riprendermi. Fare questo sport mi ha aiutato sia fisicamente che in autostima e senso di sicurezza”, ha dichiarato la modella in quell’occasione.

Conoscevate questo retroscena sulla vita della bellissima Juliana?