Maneskin, due componenti della band positivi al Coronavirus: l’annuncio

Due componenti dei Maneskin, famosa band italiana, sono risultati positivi al Coronavirus: ecco l’annuncio

I Maneskin sono un gruppo musicale italiano formatosi a Roma nel 2015 e composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. La band ha raggiunto la notorietà nel 2017 in seguito alla partecipazione all’undicesima edizione di X Factor. Il gruppo musicale si è classificato al secondo posto nel talent show, ma sono riusciti lo stesso a firmare un contratto con la prestigiosa etichetta discografica Sony Music. Il loro primo album, “Il ballo della vita“, è uscito nel 2018 ed ha avuto un grande successo, grazie soprattutto ai singoli “Morirò da re” e “Torna a casa“. Per presentare il disco, in alcuni cinema italiani il 24 ottobre è stato proiettato il docufilm “This Is Måneskin“. Il documentario ha incassato 74.306€ con 6.428 biglietti venduti. All’album è seguita una tournée europea, che ha ottenuto il tutto esaurito in ognuna delle tappe previste. Lo scorso 30 ottobre è uscito il loro nuovo singolo, “Vent’anni“.

Maneskin, due componenti positivi al Coronavirus

La band Maneskin, attraverso la propria pagina Facebook, ha annunciato che due componenti, ovvero il frontman Damaniano e la bassista Victoria De Angelis, sono risultati positivi al Coronavirus: “Ieri abbiamo fatto i test e due di noi, Vic e Damiano, sono risultati positivi”. Gli altri due componenti della band, Thomas ed Ethan, sono invece negativi. La band poi prosegue nel comunicato pubblicato sui social: “Al momento stiamo tutti bene e naturalmente in isolamento. Abbiamo deciso di condividere con voi questa notizia per ribadire ancora una volta l’importanza del rispetto delle misure indicate dagli esperti perché, come abbiamo provato anche noi sulla nostra pelle, basta nulla per essere contagiati. È un momento difficile ma dobbiamo tenere duro tutti quanti. Rimanete distanziati e usate le mascherine. Noi vi abbracciamo e continuiamo a scrivere musica, da casa”.

I due componenti dei Maneskin positivi al Coronavirus, dunque, sono in isolamento e stanno bene. Ovviamente gli auguriamo una pronta guarigione.