In onda su Rai 2 da ben vent’anni, il programma ‘Stracult’ era ormai una vera e propria istituzione per gli appassionati di cinema. La trasmissione condotta da Marco Giusti, autore del format insieme ad Andrea Delogu e Fabrizio Biggio, promuove nuovi film, b-movies e divulga novità in ambito cinematografico. Eppure, sembra inevitabile la imminente chiusura del programma. Esterrefatto dalla decisione, l’ideatore Marco Giusti, spiega in un’intervista a Repubblica che la Rai sembrerebbe intenzionata a chiudere il loro rapporto professionale. Anzi, ci sarebbe addirittura di più: probabilmente ‘Stracult’ continuerà ma in un’altra forma, cambiando anche i conduttori.

Marco Giusti sulla decisione Rai: “Da ‘Stracult’ sono usciti nomi importanti”

A quanto pare, le motivazioni della sorprendente decisione sarebbero da ricercare nell’età di Giusti che è da pensione e nella crisi provocata dal Covid. Il problema quindi non riguarderebbe gli ascolti: “Non mi hanno chiesto nulla. E non mi hanno neanche parlato di ascolti. Che devo dire, se le cose si vogliono fare, si fanno: ma non mi sembra questo il caso”, ha spiegato Giusti, evidentemente in disaccordo con quanto deciso dalla seconda rete Rai. In effetti, senza di lui, colonna portante del format, non sarebbe più lo stesso: inoltre, fa notare Giusti, dalla sua trasmissione sono usciti nomi importanti come Max Giusti, Lillo e Greg e la stessa Delogu. Molto più di un programma di serie B, perché Stracult scova per appassionati e amanti del Cinema dei veri e propri tesori per i quali l’autore non nasconde i suoi timori: “Abbiamo un archivio pazzesco che adesso rischia di diventare inutilizzato e tremo al pensiero che possa finire per sempre in una cantina o magari gettato via (…). Presentiamo a ogni puntata i migliori film in uscita, RaiCinema intanto produce a tutto spiano con il paradosso che la Rai non avrà più un vero programma dove si parla dei film (…). Ci chiudono, buon per loro. Ma vorrei capire perché, e non ci riesco”.

