Sharon Fonseca si mostra senza filtri dopo il parto da poco avvenuto: il bellissimo scatto social.

Sharon Fonseca è una modella e imprenditrice originaria del Venezuela ma cresciuta a Miami e attualmente residente in Italia. La donna è al centro del gossip italiano per la sua relazione con Gianluca Vacchi, imprenditore italiano di 27 anni più grande di lei. I due sembrano molto affiatati, tanto che più delle volte si mostrano insieme in divertentissimi e bellissimi balletti. Sharon è sicuramente una donna di una meravigliosa bellezza, e le foto lo dimostrano chiaramente. Il suo profilo social è molto seguito; dopo aver rivelato la sua relazione con Vacchi la sua notorietà è spiccata ancora più in alto. La coppia ha da poco dato la notizia che tutti aspettavano, infatti, è nata la piccola Blu Jerusalema Vacchi. La modella sul suo profilo instangram ha pubblicato da qualche ora una foto che ha raggiunto migliaia di like. Infatti, si è mostrata senza filtri dopo il parto: lo splendido scatto social.

Sharon Fonseca si mostra dopo il parto: uno scatto meraviglioso

La bellissima modella Sharon Fonseca insieme all’imprenditore italiano Gianluca Vacchi forma una della coppie più seguite degli ultimi tempi. I due spesso si mostrano insieme in numerosi balletti che riscuotono un certo successo. Da pochissimo, la coppia ha avuto la sua prima bambina, Blu Jerusalema. Sul social hanno mostrato l’immagine dopo la nascita, una foto che in poco tempo ha raccolto migliaia di like e numerosi sono stati i messaggi di apprezzamento e di auguri. Sharon è apparsa francamente sul suo profilo instangram, pubblicando uno scatto in cui si mostra senza filtri dopo il parto. “Due settimane dopo il parto. Durante la gravidanza ho preso 10kg, il mio corpo sta elaborando ancora, è un lungo percorso. Mi sto godendo ogni cosa e apprezzo ancora di più il mio corpo“, queste le parole della donna che hanno riscontrato grande affetto da tutti i suoi migliaia di follower.

La modella è apparsa nella foto mostrando il suo corpo dopo la nascita della sua bambina, con ancora i punti del cesareo. Uno scatto che sicuramente ha incantato tutte le mamme che si trovano nella sua medesima situazione, vivendo con un aspetto diverso, ma pur sempre bellissimo.

