Tiziano Ferro, il dettaglio che non tutti conoscono: ecco in cosa è laureato

Sulla cresta dell’onda da oltre vent’anni, Tiziano Ferro è tra i cantanti italiani più celebri, ma sapete in cosa è laureato?

Tiziano Ferro, cantautore e produttore discografico originario di Latina, è decisamente una stella nel firmamento della musica italiana da più di vent’anni ormai. Dai primi anni Duemila, la sua fama ha varcato da subito i confini nazionali: con all’attivo più di 15 milioni di copie nel mondo, Ferro è apprezzato soprattutto nel resto d’Europa e in America Latina. Di lui sono noti i problemi affrontati durante l’adolescenza, quando ha dovuto lottare contro la bulimia e l’obesità e la dipendenza dall’alcol che è riuscito a sconfiggere. Più volte si è parlato del suo rapporto con colei che ne scoprì il grande talento e cioè Mara Maionchi, e del coming out fatto in questi anni. Ma sapete che titolo di studio ha Tiziano Ferro?

Tiziano Ferro, in cosa è laureato l’autore di “Sere nere”

Non tutti sanno qual è stato il percorso di Tiziano prima di diventare una stella della musica: sapevate ad esempio che ha studiato al liceo scientifico? E il voto ottenuto alla maturità non è niente male: 55/60, per la precisione. Dopo il diploma, Ferro si è immerse completamente nella musica, ma si iscrisse al contempo anche all’Università: dapprima alla facoltà di Ingegneria, dove restò un anno, poi cambiò indirizzo e scelse Scienze della Comunicazione. In Italia, però, non ha mai completato il suo percorso di studi: Tiziano infatti si è laureato ma in America e sapete in cosa? Ebbene, il famoso cantante ha conseguito una laurea in lingue, ambito verso cui evidentemente ha una certa propensione dato che parla benissimo l’inglese e lo spagnolo.

Conoscevate questo particolare di Tiziano Ferro? Sapevate qual era il suo titolo di studio?