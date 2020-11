Tu si que vales: “Se avessi il tuo corpo girerei nuda”: il commento di Belen

Tu si que vales è tornato ad allietare il pubblico ieri con una puntata emozionante: “Se avessi il tuo corpo girerei nuda” è stato detto a Belen: ecco il suo commento.

Una puntata emozionante per Tu si que vales che è tornato ad allietare il pubblico ieri sera con esibizioni incredibili. Abbiamo assistito a numeri pazzeschi, momenti pieni di commozione e attimi di grande divertimento. Sicuramente, un particolare che ha molto colpito i fan è stato il collegamento di Gerry Scotti da casa, che ha preso parte ad un pezzo della puntata in video. Il motivo è ovviamente la sua positività al Coronavirus, ma l’amatissimo conduttore ha dimostrato ancora una volta la sua forza e il grande cuore che lo animano. Un altro momento particolare è stata l’esibizione di un giovane ballerino. Finita la sua performance a Tu si que vales, Maria De Filippi ha chiesto a Belen di raggiungerlo: “Se avessi il tuo corpo girerei nuda” ha detto la celebre conduttrice e non è mancato il commento della showgirl.

Tu si que vales, Maria De Filippi si complimenta con Belen

La bellissima showgirl ha raggiunto il centro del palco e insieme al talentuoso ballerino ha accennato qualche passo di danza. Belen Rodriguez è sempre pronta a mettersi in gioco e divertirsi e si è dimostrata davvero brava nelle vesti di ballerina. Prima, però, ha precisato di avere un problema con le scarpe e da questa frase è nato il complimento di Maria De Filippi: “Se avessi il tuo corpo girerei nuda” le ha detto, invitandola a non pensare alle scarpe. Il commento divertito e lusingato di Belen non si è fatto attendere: “È proprio quello che faccio” ha affermato, tra il serio e lo scherzo. Un momento davvero divertente e pieno di complicità tra la conduttrice e la giurata.

La bellissima Belen è uno dei volti più amati e seguiti dello spettacolo e il suo profilo Instagram ne è la dimostrazione. E voi, cosa ne pensate della sua esibizione?