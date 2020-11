Uomini e Donne, anticipazione shock: torna in studio proprio lei, nessuno se lo aspettava.

Uomini e Donne continua ad appassionare milioni di telespettatori. Il programma di Maria De Filippi si conferma uno dei più amati del nostro piccolo schermo. Soprattutto quest’anno, con l’introduzione del nuovo format, super interessante. Trono Over e Trono Classico sono stati uniti in un unico grande blocco: una super puntata in cui tutti possono interagire con tutti. Tronisti e troniste possono conoscere dame e cavalieri dell’Over, e, viceversa, questi ultimi possono conoscere corteggiatrici e corteggiatori del Classico. Insomma, i colpi di scena sono all’ordine del giorno! Come le liti…Tra le più accese di questa edizione, ci sono state le discussioni tra Armando Incarnato, cavaliere dell’Over, e il tronista Gianluca De Matteis. I due sono entrati in collisione per via di una ragazza, alla quale entrambi erano interessati…Ebbene, le anticipazioni delle prossime puntate promettono scintille! Scopriamo di più.

Uomini e Donne, anticipazione shock: Lucrezia torna in studio per corteggiare Armando

Ieri, sabato 14 novembre, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Una puntata in cui è avvenuto davvero di tutto, stando alle anticipazioni trapelate sul web. A partire da un clamoroso scoop: Riccardo Guarnieri, tornato in trasmissione dopo la rottura con Ida, sta risentendo Roberta Di Padua. Sarà la volta buona tra di loro? Ma questo non è l’unico colpo di scena della registrazione di ieri. Ci sarà un ritorno inaspettato! Di chi parliamo? Di Lucrezia Comanducci, la bellissima corteggiatrice bionda, che aveva attirato l’attenzione sia di Armando che di Gianluca. Con quest’ultimo, però, la conoscenza si era interrotta bruscamente. Con Armando, invece, la frequentazione è andata avanti, fino a che Lucrezia ha deciso di lasciare la trasmissione. La corteggiatrice non si sentiva a suo agio e non riusciva a viversi bene l’esperienza in tv. È proprio per questo che nessuno poteva immaginare che, dopo poche puntate, Lucrezia sarebbe tornata in studio. Il motivo? Resta lo stesso: corteggiare Armando. E, quanto pare, il cavaliere ha accettato di buon grado il suo ritorno.

Sarà la volta buona per i due di iniziare una storia d’amore? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà. E soprattutto, come reagirà Gianluca al ritorno di Lucrezia in studio?