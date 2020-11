Uomini e Donne, Riccardo e Roberta: clamoroso colpo di scena, ecco cosa accadrà nelle prossime puntate della trasmissione di Canale 5.

Puntate accesissime, quelle di Uomini e Donne che vedremo nei prossimi giorni. La registrazione della trasmissione tenutasi ieri, infatti, ha regalato tantissimi colpi di scena! A partire dal ritorno inaspettato di una corteggiatrice molto discussa. Ma non è tutto. A colpire i telespettatori è stata un’anticipazione che possiamo definire ‘shock’! E che riguarda due dei protagonisti storici del trono Over. Parliamo di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: quest’ultimo è tornato in trasmissione da poco. Ecco cosa è accaduto nell’ultima registrazione.

Uomini e Donne, Riccardo e Roberta: clamoroso colpo di scena per i protagonisti del Trono Over

Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne. Dopo la rottura definitiva con Ida Platano, il cavaliere ha deciso di riprovarci, tentando di trovare l’amore in tv. E nell’ultima registrazione della trasmissione, pare proprio che il bel pugliese abbia iniziato già una conoscenza. O meglio, una ‘vecchia’ conoscenza! Dalle anticipazioni trapelate sul web, si legge che Riccardo si sta sentendo nuovamente con Roberta Di Padua! Una notizia decisamente inaspettata, soprattutto perché tra i due c’era già stato qualcosa. Qualcosa che non è finito affatto bene! Riccardo aveva deciso di conoscere Roberta proprio durante una della numerose pause con Ida, con cui, però, è poi ritornato. Roberta non ha gradito il comportamento di Riccardo e nessuno avrebbe mai pensato ad un possibile “ritorno di fiamma”! A quanto pare, però, qualcosa è cambiato. Stando a quanto riporta IsaeChia.it, per ora i due hanno dichiarato di trovarsi bene e di trascorrere molto tempo al telefono. Sarà la volta buona per loro?

Ricordiamo che Roberta ha interrotto da poco una conoscenza con Michele Dentice, il bel napoletano per il quale aveva preso una forte sbandata. Riuscirà Riccardo a conquistarla? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità dell’amatissima trasmissione targata Queen Mary! Noi non vediamo l’ora!