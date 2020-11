Wanda Nara, la domanda è scomoda: risposta infuocata

Una domanda scomoda per Wanda Nara, che si trova a Parigi con tutta la famiglia: ecco la risposta infuocata sui social.

Una domanda scomoda per Wanda Nara che risponde in modo infuocato: tutto accade tramite il suo profilo Instagram. La bellissima imprenditrice, moglie di Mauro Icardi e mamma affettuosa, si trova ormai da qualche tempo a Parigi. La famiglia Icardi, infatti, si è trasferita nella capitale francese dopo l’addio all’Inter da parte del campione. Dopo aver trascorso parte della quarantena sul Lago di Como, Wanda Nara si è stabilita nella nuova villa da sogno a Parigi e le immagini che posta sono davvero mozzafiato. Proprio in merito ad una di queste foto, è sorta una domanda scomoda per la bella imprenditrice da parte dei fan, a cui lei ha risposto in modo infuocato. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Wanda Nara risponde ad una domanda particolare

La bellissima imprenditrice e showgirl è solita condividere i momenti del suo quotidiano tramite i social, così da tenersi in contatto con tutti i fan. Fan che adorano apprendere dettagli sulla sua vita e su quella del marito, il campione Mauro Icardi. Da quando la famiglia si è trasferita a Parigi, sono moltissime le immagini e le storie di Wanda Nara nella capitale francese. In queste ore, tuttavia, l’imprenditrice ha usato Instagram per rispondere ad alcune domande dei fan. Una in particolare è apparsa scomoda: “San Siro lo avete venduto?” ha chiesto qualcuno, riferendosi all’attico incredibile che la coppia possiede a Milano. Wanda Nara ha risposto pubblicato una foto che la ritrae proprio sulla terrazza dall’appartamento milanese e ribattuto in tono infuocato: “No!!! Neanche vogliamo vendere nulla”. Una risposta perentoria che non lascia spazio ad alcun dubbio. Di seguito, la storia in questione.

A quanto pare la bella Wanda Nara si trova molto bene a Parigi. Pare, però, che non venderanno lo splendo attico a Milano che, ricordiamo, è stata la prima “casa” dell’imprenditrice.

