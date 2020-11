Amici 20, celebre talent amatissimo dal pubblico, trampolino di lancio per giovani dall’immenso talento artistico: scopriamo chi è Federica La Rocca e il difficile periodo che ha affrontato.

Era una delle notizie più attese del momento, i fan erano trepidanti e l’annuncio ufficiale è arrivato solo qualche giorno fa: ritorna Amici con la ventesima edizione! La classe di quest’anno è ormai al completo e i giovani artisti appaiono carichi ed emozionatissimi. Questo nuovo anno nella scuola più amata d’Italia si apre con alcune novità, necessarie a causa dell’emergenza che stiamo vivendo. Restrizioni che non intaccano lo splendore del programma, ma obbligano ad un certo rigore e a cambiare diversi dettagli. Durante questa edizione, ad esempio, non avremo modo di assistere ai “duelli” che mettevano a rischio la permanenza degli allievi nella scuola e la possibilità di essere sostituiti. Tra i nuovi volti di Amici 20 quest’anno spicca la cantante Federica La Rocca, giovanissima e dotata di grande dolcezza, scopriamo qualcosa di lei. Ricordiamo che durante la sua esibizione, Anna Pettinelli non sembrava convinta e particolarmente colpita, al contrario di Arisa e Rudy Zerbi. Alla fine, però, Federica è riuscita a conquistare il suo banco.

Amici 20, Federica La Rocca: un momento difficile nel suo passato

Il talent show più seguito del piccolo schermo è pronto a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. Il pubblico appassionato era in trepidante attesa di essere deliziato dal talento dei nuovi giovanissimi artisti, pronti a mettersi in gioco e crescere con l’aiuto di grandi maestri. Tra i volti della nuova edizione di Amici troviamo la cantante Federica La Rocca, presentatasi con il brano Summertime Sadness della celebre Lana Del Rey. La giovane arriva da Caltanissetta, ha ventun anni e il suo profilo Instagram conta oltre settemila follower. Durante la sua presentazione, la conduttrice, Maria De Filippi, ha raccontato qualcosa del suo passato. Federica La Rocca lavora come barista e ha fatto davvero tanta gavetta. Intorno ai sedici anni, pare abbia vissuto un momento difficile. Sembra che abbia lasciato la scuola: “A sedici anni sentivo di non avere più sogni ed era come avere davanti a me un grande muro nero”. Poi, fortunatamente, sembra che le cose siano migliorate. “Piano, piano, anche grazie alla musica e al canto, tutto è passato”. Federica La Rocca ha scelto per sé il banco che era stato della vincitrice dell’ultima edizione di Amici. Partecipare al programma è per lei un sogno che si avvera e siamo certi che regalerà emozioni incredibili. “Canto perché è il mio cuore canta” dice.

Sembra che la dolce Federica La Rocca abbia lavorato duramente per approdare ad Amici, affrontando una bella gavetta. Nel 2020 è stato pubblicato il suo singolo: Amore in contanti. Non vediamo l’ora di scoprire come evolverà il suo talento nella celebre scuola di Maria De Filippi. Siamo certi che regalerà grandi sorprese. E voi, cosa ne pensate?