Cosa faceva Beppe Fiorello prima di diventare attore? Spunta un retroscena davvero inaspettato, nessuno l’avrebbe mai detto.

Finalmente l’attesa è terminata, carissimi lettori e lettrici di Sologossip. Questa sera, Lunedì 16 Novembre, in concomitanza con la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, andrà in onda su Rai Uno una nuova puntata di ‘Gli orologi del Diavolo’. Con protagonisti indiscussi Beppe Fiorello, Nicole Grimaudo e Claudia Pandolfi, la nuovissima serie televisiva dell’azienda di Viale Mazzini si appresta a conquistare ed entusiasmare il suo caro pubblico. D’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo: il cast scelto è davvero stellare. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: sappiamo benissimo che il fratello minore di Rosario Fiorello è stato, spesso e volentieri, la colonna portante di numerose fiction televisive di successo, ma cosa faceva prima di diventare attore? Dite la verità: ve la sarete posti in tantissimi questa domanda! Ma siete curiosi di avere una risposta? Ecco tutti i dettagli.

Cosa faceva Beppe Fiorello prima di diventare attore?

Riassumere la carriera di Beppe Fiorello come attore sarebbe davvero impossibile. E da quando ha fatto il suo debutto nel mondo del cinema, esattamente nel 1998, che il fratello minore di Rosario Fiorello non si è mai fermato. Ed ha cavalcato praticamente l’onda del successo. Protagonista indiscusso di numerose pellicole cinematografiche, di opera teatrali e di fiction televisive, l’attore siciliano decanta di un curriculum alla spalle davvero impressionante. Eppure, vi siete mai chiesti quale sia stata la sua professione prima di intraprendere il cammino della recitazione? Siete curiosi di saperlo?

Che mestiere faceva Beppe Fiorello prima di diventare attore? Ebbene. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, ancora prima di intraprendere la carriera artistica, il fratello minore di Rosario Fiorello fosse un tecnico del villaggio turistico dove, tra l’altro, lavorava anche suo fratello. Da lì, poi, il suo cammino è stato tutto in ascesa. Tenta la carriera musicale, infatti. E, nel 1998, come dicevamo precedentemente, approda sul grande schermo con ‘L’ultimo capodanno’.

Avete mai visto sua moglie?

Si sono sposati nel 2010. E, nel 2003 e 2005, sono diventanti genitori di Anita e Nicola. Eppure, avete mai visto sua moglie? Lei si chiama Eleonora Pratelli. Ed è a capo di un’importante azienda di pubbliche relazione all’interno del mondo artistico.

