Coronavirus, dopo Campania e Toscana anche un’altra Regione è pronta a diventare zona rossa: il governatore è pronto a firmare.

Sta nuovamente per cambiare tutto, carissimi italiani. Stando a quanto si apprende da Ansa, sembrerebbe che, tra pochissime ore, anche un’altra Regione sia pronta a diventare ‘zona rossa’. Da Domenica 15 Novembre, lo sappiamo, è toccato sia alla Campania che alla Toscana iniziare il cosiddetto ‘lockdown’. Tra qualche ora, invece, sembrerebbe che il governatore di un’altra Regione sia pronto a firmare una nuova ordinanza. Che prevede non soltanto la chiusura delle scuole, ma anche la chiusura dei centri commerciali. Certo, stando alle parole di diversi esperti, ma anche del Presidente del Consiglio, sembrerebbe che l’ultimo Dpcm stia portando degli ottimi risultati. E che, a quanto pare, la curva epidemiologia del Coronavirus sembrerebbe si stia appiattando. Molto probabilmente, però, c’è bisogno di agire un altro po’. Sarà per questo motivo forse che il governatore ha deciso di firmare una nuova ordinanza per la sua Regione? Non lo sappiamo con certezza. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che sia una questione di ore. E anche quest’altra si avvierà verso la zona rossa. Siete curiosi di sapere di quale parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Coronavirus, un’altra Regione verso la zona rossa: tutti i dettagli

Non soltanto, Domenica 15 Novembre, la Campania e la Toscana sono diventate a tutti gli effetti ‘zone rosse’, ma anche Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, invece, sono diventate ‘zone arancioni’. Eppure, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, tra pochissimo, anche un’altra Regione si appresti a diventare ‘zona rossa’. La decisione, a quanto pare, sarebbe stata presa dal Comitato Tecnico Scientifico regionale. Che, rendendosi conto dei contagi di questi ultimi giorni e, soprattutto, della pressione sugli ospedali, ha deciso di prendere questa importante decisione. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che, nelle prossime ore fa, il Governatore della Regione sia anche pronto a firmare una nuova ordinanza. Che prevede, come dicevamo precedentemente, la chiusura totale della scuole di ciascun grado. E la chiusura anche dei centri commerciali. La domanda sorge spontanea, quindi: ma di quale Regione stiamo parlando? Proprio l’Abruzzo. Sembrerebbe proprio questa la Regione, che tra l’altro nel bollettino di Domenica 15 Novembre ha contato circa 608 contagi in più, che a breve diventerà ‘zona rossa’. Il governatore Marsilio, infatti, firmerà la nuova ordinanza. Che, così come quella di tutte le altre zone, andrà in vigore fino al 3 Dicembre, termine ultimo anche del Dpcm.

Stando a quanto si apprende, quindi, sembrerebbe che l’assetto dell’Italia ed, in particolare, delle zone rosse sia pronto a cambiare nuovamente. Attualmente, in lockdown vi sono: Calabria, Val D’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Campania, Toscana, Piemonte e Lombardia. Ad esse, a breve, sembrerebbe si aggiungerà anche l’Abruzzo.

