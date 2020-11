Tra i diversi personaggi pubblici colpiti dal Coronavirus, spunta anche Christian De Sica: l’attore romano però lo ha svelato solo adesso.

L’ha rivelato soltanto adesso, Christian De Sica. Nel corso di una sua recentissima intervista a ‘Il messaggero’, l’amatissimo ed apprezzatissimo attore romano ha confessato di aver avuto anche lui il Coronavirus. Sappiamo benissimo che, sin dalla prima ondata di Covid nel nostro paese, sono davvero tantissime le persone appartenenti al mondo dello spettacolo che sono risultate positive. Ed altrettanto lo sono, purtroppo, anche adesso. A partire, quindi, da Iva Zanicchi, Gerry Scotti e Carlo Conti fino a Nina Zilli, Elena Sofia Ricci e molti altri ancora, sono davvero tantissimi i personaggi pubblici che hanno raccontato di aver contratto il Covid. Tra essi, pochissime ore fa, si è aggiunto anche il nome di Christian De Sica. In una sua recente intervista a ‘Il Messaggero’, l’attore romano ha, infatti, raccontato di aver contratto il virus. E di risultare, da circa quattro giorni, negativo al tampone. Quindi, si può dire ad alta voce che il famoso attore ha sconfitto definitivamente la malattia. Ma cos’è successo? Che sintomi ha avuto esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Christian De Sica ha avuto il Coronavirus: lo ha svelato solo adesso

In attesa di poter assistere all’ultimo cinepanettone con Massimo Moldi, in una sua recente intervista a ‘Il Messaggero’, Christian De Sica non soltanto ha svelato qualche dettaglio in più in merito, ma ha anche rivelato di aver contratto anche lui il Coronavirus. Non sappiamo molte notizie al riguardo, sia chiaro. Ciò che conta sapere è che fortunatamente, come raccontato anche dal diretto interessato, non De Sica non ha avuto affatto problemi respiratori. Anzi, i soli sintomi che l’attore ha avvertito sono stati un po’ di ‘febbriciattola e debolezza diffusa’. Per questo motivo, quindi, ha potuto curarsi tranquillamente a casa. Tutto è andato alla grande, fortunatamente. Da circa quattro giorni, infatti, il buon Christian è risultato negativo al tampone. Quindi, si può letteralmente dire che De Sica ha sconfitto il Covid-19. Ovviamente, però, l’attore romano ha voluto ugualmente sottolineare quanto questo virus sia ‘una bruttissima bestia’. E di come sia importante, com’è giusto che sia, non sottovalutarlo affatto. ‘Io sono alle soglie dei 70, ho sconfitto il Covid e ho una grande fiducia nel futuro. Voglio morire giocando con un trenino’, ha continuato a dire il buon De Sica. Continuando, tra l’altro, a mantenere quella simpatia ed ironia che l’ha sempre contraddistinto da tutti gli altri suoi colleghi.

Ovviamente, non abbiamo qualche notizia in più al riguardo. Non sappiamo quando abbia iniziato ad avvertire i primi sintomi e quando, poi, sia risultato positivo al Coronavirus. Ciò che conta è che adesso Christian De Sica sia tornato negativo.