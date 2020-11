Coronavirus, Zaia presenta il tampone ‘fai da te’: il costo è accessibile a tutti

Coronavirus, il governatore del Veneto Zaia presenta il vaccino ‘fai da te’: il suo costo è accessibile a tutti.

Il governatore del Veneto Zaia ha lanciato stamattina il tampone ‘Fai da te’, nel corso della riunione sull’andamento dell’epidemia da Covid-19. Una notizia che ha destato grande attenzione, dato che si tratta di una vera e propria rivoluzione. In questi giorni stiamo assistendo, stando alle parole di alcuni esperti, ad un rallentamento della curva dei contagi. Anche se, come sappiamo, è ancora troppo presto per poter gioire. Infatti, nelle precedenti settimane c’è stato un aumento imperterrito del numero dei contagi che ha costretto il Governo a prendere nuove misure restrittive. L’Italia è stata divisa in tre fasce di rischio, ovvero gialla, arancione e rossa; nei giorni che seguiranno, saranno monitorati i 21 parametri che sono stati presi in considerazione per l’inserimento delle regioni nelle varie zone. Ogni giorno vengono effettuati oltre 100 mila tamponi, per far sì che in poco tempo siano rintracciati tutti i positivi. La novità lanciata dal Governatore Zaia del tampone ‘Fai da te’, potrebbe essere un vero e proprio aiuto: il suo costo è inoltre accessibile a tutti.

Covid, il governatore Zaia lancia il tampone ‘Fai da te’: facile e veloce

Come abbiamo anticipato, ogni giorno in Italia il numero dei tamponi effettuati dal personale sanitario è altissimo, un modo questo per poter rintracciare nel minor tempo possibile i positivi al coronavirus. Proprio per questo, la novità apportata dal Governatore del Veneto, ha scosso grande attenzione. Infatti, quest’ultimo ha lanciato il tampone ‘fai da te’. “Quando andrà in porto sarà una rivoluzione storica. In tempi non lunghi ognuno potrà farsi il test da solo, con modalità semplicissime, sapere la sua condizione, In caso di positività dovrà rivolgersi al sistema sanitario“, queste le parole di Zaia. Il Kit è rinchiuso in una piccola busta, con istruzioni, tamponcino e una provetta contenente il reagente e una saponetta. L’operazione dura due tre minuti e il costo si aggira intorno ai 3 euro, quindi accessibile a tutti.

Un test che lo stesso Governatore ha mostrato in diretta facebook, illustrando tutte le modalità. “Se tutto andrà bene, sarà un ulteriore passo avanti”: un modo semplice e veloce per rintracciare i possibili positivi, senza alcun movimento dei tali.

