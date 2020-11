Covid-19, morto Soumitra Chatterjee: era la leggenda del cinema indiano

È morto, a causa del Covid-19, Soumitra Chatterjee, leggenda del cinema indiano: il famoso attore aveva 85 anni

Lutto nel mondo del cinema: è morto, all’età di 85 anni, il famoso attore Soumitra Chatterjee. L’uomo era risultato positivo al Covid-19 e purtroppo non è riuscito a vincere la sua battaglia con il temibile virus. Il famoso attore si era negativizzato, ma era comunque rimasto in terapia intensiva e, giorno dopo giorno, le sue condizioni sono apparse sempre più critiche fino alla morte. Chatterjee era la leggenda del cinema indiano. Nella sua carriera ha lavorato anche con Satyajit Ray, regista e sceneggiatore premio Oscar.

Covid-19, morto Soumitra Chatterjee: chi era

Soumitra Chatterjee è stato uno degli attori più apprezzati del cinema indiano. L’uomo era anche regista, drammaturgo, scrittore e poeta. Ha raggiunto il successo grazie alle sue collaborazioni con il regista Satyajit Ray, con il quale ha lavorato in quattordici film. Ha lavorato anche con altri registi famosi del cinema bengalese, quali Mrinal Sen, Tapan Sinha, Asit Sen e Tarun Mazumdar. Ha recitato in più di 210 film ed ha anche ricevuto il plauso della critica per il suo debutto alla regia con “Stree Ki Patra“. Chatterjee ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi durante la sua carriera, tra cui il Padma Bhushan e Chevalier de la Legion d’honneur. Ha ricevuto due National Film Awards come attore e il Sangeet Natak Akademi Award per il suo lavoro in teatro. Nel 2012 ha ricevuto il Dadasaheb Phalke Award , il più alto riconoscimento cinematografico dell’India assegnato dal governo indiano alla carriera . Nel 2013, invece, IBN Live lo ha nominato come uno de “Gli uomini che hanno cambiato il volto del cinema indiano”.

La morte di Soumitra Chatterjee lascia un vuoto incolmabile nel panorama artistico internazionale. Il cinema indiano si stringe attorno alla famiglia del famoso attore in questo momento così delicato.