Covid, nuovo Dpcm dal 3 dicembre, dopo l’attuale decreto: tutte le possibili misure in vista del Natale.

Quest’anno sarà sicuramente un Natale diverso, infatti, l’emergenza sanitaria che ha colpito a livello planetario impone il rispetto di determinate norme. Il nostro Governo sta lavorando ad un piano su come potrebbero essere le festività natalizie per gli italiani. Il 3 dicembre ci sarà lo scadere dell’attuale Dpcm, entrato in vigore il 6 novembre, anche se sono seguiti diversi cambiamenti per alcune regioni. Infatti, come sappiamo, la Campania e la Toscana sono passate in zona rossa, ma non solo. In vista del Natale, sono molte le domande che i cittadini si son poste: tutti si chiedono come sarà trascorrere le feste quest’anno, dopo che il coronavirus è entrato nelle nostre vite. Il Governo con l’ausilio dei vari ministri sembrerebbe essere a lavoro per varare un nuovo decreto con tutte le possibili misure.

Covid, nuovo Dpcm dal 3 dicembre: le misure previste

Il 3 dicembre ci sarà lo scadere dell’attuale dpcm, entrato in vigore il 6 novembre. Il Governo sembrerebbe essere impegnato nella formazione di un nuovo decreto con tutte le probabili misure che potrebbero essere messe in atto. Potrebbero esserci delle raccomandazioni per il cenone di Natale, con un massimo di 6 persone a tavola, quindi solo conviventi e parenti stretti; anche nei ristoranti potrebbe arrivare la misura di un massimo di 6 persone; lo shopping potrebbe essere contingentato, ma nulla è ovviamente certo. Per quanto riguarda gli spostamenti, non dovrebbe esserci nessun esodo da Nord a Sud, come è già accaduto a marzo, ma sarà consentito il ritorno al proprio domicilio. Infine, il coprifuoco che era stato fissato, potrebbe essere spostato alle 23, con ulteriori cambiamenti nei giorni natalizi. Ovviamente si tratta soltanto di possibili misure, e bisognerà aspetterà il 3 dicembre, quando scadrà il Dpcm presente.

Al momento, è necessario rispettare le norme attuali, per cercare di non far prevalere la curva del contagio, che desta una certa preoccupazione. I numeri sono certamente chiari, diversi specialisti hanno parlato in questi ultimi giorni di un rallentamento o almeno di una stabilizzazione, ma nulla è definito. La situazione delicata vissuta dall’Italia, e dal mondo intero, invita ed impone agli italiani di essere responsabili, per tutelare la propria salute e ovviamente anche quella degli altri.

