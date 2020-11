Dayane Mello, a che età è cominciata la sua carriera: resterete a bocca aperta, ecco tutti i dettagli sul passato della bellissima modella.

Dayane Mello è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana ha incantato il pubblico con la sua bellezza e il suo fisico mozzafiato ed è stata al centro di diverse dinamiche da quando è entrata nella casa più spiata d’Italia. Nei primi giorni ha fatto parlare di sé per la sua storia passata con Mario Balotelli, al quale è ancora molto affezionata. In casa con lei c’è il fratello del calciatore, Enock, con cui Dayane ha un ottimo rapporto. Non è tutto però, perché la modella si è avvicinata molto anche a Francesco Oppini, con cui però ha avuto diversi scontri con il passare delle settimane, fino ad arrivare quasi ai ferri corti.

Attualmente la persona più importante per lei nella casa è Adua Del Vesco, con la quale Dayane ha un rapporto fortissimo, che va quasi oltre l’amicizia da parte sua, come lei stessa ha ammesso. Insomma, Dayane sta facendo molto parlare di sé e il pubblico è sempre più curioso di conoscere dettagli anche sulla sua vita prima del GF. Sapete, ad esempio, a che età è cominciata la sua carriera? Resterete a bocca aperta!

Dayane Mello, a che età è cominciata la sua carriera: resterete a bocca aperta, ecco tutti i dettagli

Dayane Mello è una bellissima modella brasiliana e da quando si trova nella casa del Grande Fratello Vip, la sua vita è finita sotto i riflettori ancora più del solito. Il pubblico è curioso di sapere tutto sul suo conto, compresi i dettagli sul suo passato. Durante la permanenza nella casa, Dayane ha raccontato alcuni eventi molto difficili della sua infanzia, soprattutto relativi al rapporto con la mamma, che l’ha abbandonata quando lei e i suoi fratelli erano piccoli. Prima di diventare una modella, Dayane ha conosciuto la povertà e la fame, poi fortunatamente la sua vita è cambiata, prima grazie al ritorno del padre, poi perché un talent scout l’ha scoperta, permettendole di cominciare la carriera da modella. Sapete che età aveva? Solo 16 anni, davvero giovanissima! A 17 anni, poi Dayane si è trasferita in Cile ed è qui che ha cominciato ad avere successo come modella.

Dal Cile, insomma, è partita la carriera di Dayane, che poi è arrivata in Italia e qui si è stabilita, anche grazie alla nascita di sua figlia Sofia. Uno dei suoi obiettivi, però, sembra essere quello di tornare nella sua terra, il Brasile.