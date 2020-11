I VIP del Grande Fratello, mentre erano in procinto di organizzarsi per la serata della diretta di stasera, 16 novembre, sono stati sorpresi da una decisione degli autori: ecco cosa è successo poco fa.

Sta per iniziare una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Oggi 16 novembre torna il famosissimo reality condotto da Alfonso Signorini con sorprese e colpi di scena. Tutto fa pensare che sarà una puntata a dir poco sorprendente, soprattutto dopo l’entrata di Selvaggia Roma che in pochissimi giorni ha ‘sconvolto‘ alcuni equilibri nella casa. I VIP si stanno preparando ad affrontare nuove ore in diretta: proprio poco fa gli autori del programma hanno comunicato a Dayane e Rosalinda che dovevano abbandonare la lavatrice, ovvero la stanza in cui le due concorrenti dormono da qualche settimana. Una sorpresa di stasera sarà l’ospite ‘speciale’: parliamo di Giacomo Urtis! Ma il GF VIP non smette mai di stupire tutti: per pochi secondi i concorrenti sono stati costretti a ‘fermarsi’ totalmente. Cosa è successo? Ve lo sveliamo subito.

Grande Fratello VIP, gli autori ‘bloccano tutto’: è successo a poche ore dalla diretta

A poche ore dalla diretta, il Grande Fratello VIP ha deciso di far fermare tutti per qualche secondo. Cosa è successo? Mentre i concorrenti erano in procinto di prepararsi per la diretta di questa sera di 16 novembre sono stati colti da un improvviso ‘freeze’. Molti di loro come Rosalinda, Dayane, Enock, Massimiliano, Patrizia de Blanck erano in salotto a chiacchierare quando la famosa voce dall’alto ha esclamato un improvviso ‘freeze’. Tutti sono stati costretti ad immobilizzarsi come da regolamento. Lo scherzetto ha fatto sorridere tutti che non se lo aspettavano affatto! Hanno infatti ridacchiato tutti sotto i denti mentre erano immobili. “Mi prudeva il naso stavo impazzendo” ha raccontato Rosalinda Cannavò ed ha poi preso in giro Dayane “Ha cambiato posizione per essere figa“.