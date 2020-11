Amici 2020, chi è Esa Abrate: vi sveliamo la storia del giovane allievo del talent show, ha un passato davvero particolare e difficile.

E’ arrivata la ventesima edizione di Amici, il talent show più longevo e famoso di Canale 5. La nuova edizione sarà diversa dalle altre non solo per l’emergenza Coronavirus ancora attiva ma anche per le diverse new entry nel corpo docenti. Arisa e Lorella Cuccarini hanno preso i posti rispettivamente di Stash e Timor: sono le due splendide donne i due nuovi volti amati e tanto attesi. Per via del Covid invece, l’intera squadra di Amici ha deciso di mettere in auto isolamento tutti gli aspiranti allievi prima di far partire il programma ed una volta iniziato, i giovani scelti vivranno insieme nelle famose ‘casette’ e saranno autonomi. Per non avere contatti con esterni dovranno cucinare, pulire e studiare senza aiuto di terzi. Sono state abolite anche le sfide esterne: dunque ogni cantante e ballerino dovrà esibirsi, ogni settimana, avanti i professori per convincerli ad offrirgli la possibilità di arrivare al famoso serale. Ma chi sono coloro che hanno avuto la possibilità di sedersi tra i banchi del talent show? Vi abbiamo parlato già della classe completa, qui vi raccontiamo di un allievo in particolare, Esa Abrate. Ecco tutto sul giovane allievo di Amici 20!

Amici 20, chi è Esa Abrate: età, il nome di battesimo ed il difficile passato del giovane allievo

Esa Abrate è uno dei nuovi allievi di Amici 2020. Lo abbiamo conosciuto nella puntata di sabato 14 novembre: Maria De Filippi l’ha presentato al pubblico ed ai professori raccontando brevemente la sua storia e la sua grande passione per la musica. Esa ha cantato un suo inedito ed ha conquistato Rudy Zerbi che gli ha dato la magnifica opportunità. Ma siete curiosi di conoscere tutto sul giovane Abrate? Esa ha 21 anni ed è nato in Francia, a Lilla, ma per ‘una situazione particolare’, come rivelato dalla conduttrice di Amici, si è trasferito in Italia. Oggi vive a Rivoli Torinese, in Piemonte, come scritto sul suo canale Facebook. A solo 9 anni ha iniziato a studiare chitarra, pianoforte e percussioni elettrice. Ha frequentato il Conservatorio G. Verdi di Torino ed è diventato il più giovane Direttore D’Orchestra. Ha lasciato quest’ultimo lavoro per cantare.

Il difficile passato

Nel 2019 ha partecipato a ‘Nuovi Eroi’, un programma in onda su Rai Uno, ed è proprio grazie al suo racconto che abbiamo scoperto nel dettaglio la sua storia. Il suo nome di nascita è Exaucè Muana, la sua mamma lo concepì da un tradimento e suo padre non lo riconobbe come figlio. Quando la mamma morì, Esa aveva solo 11 mesi ed andò a vivere da sua zia. Poco dopo, il papà voleva che suo figlio tornasse da lui: così il piccolo lasciò la zia e si ritrovò a vivere a Cuneo con il padre.

“Non avevo permesso di andare a giocare in cortile, non avevo giochi a casa. Papà mi permetteva di uscire solo per andare a scuola” ha raccontato Esa ai microfoni di Rai Uno. Come è riuscito ad evadere da questa terribile realtà? Con la musica, ascoltando dischi. Fu tolto dal padre dai servizi sociali, finì in un istituto. Dopo un anno e mezzo, nel 2008, fu adottato da una famiglia di Rivoli: la sua nuova mamma, Maria Teresa Mozzona, con il marito Franco, ha capito la profonda passione dei figlio adottivo e del talento di Esa per la musica. A Torino ha imparato l’amore per la musica e chi sa, forse potrà coronare la sua passione vincendo Amici 2020! Questo lo scopriremo solo nella Finale!