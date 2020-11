Oggi, 16 novembre 2020, la sentenza definitiva su Edson Tavares, ex fidanzato di Gessica Notaro: le sfigurò il volto con l’acido.

Ospite ieri sera a Live-Non è la d’Urso, Gessica Notaro rivela che oggi è il giorno della sentenza definitiva su Edson Tavares, l’uomo a cui l’ex miss è stata legata sentimentalmente in passato e che esercitò su di lei una violenza inaudita sfregiandole il volto con dell’acido. Un dramma senza nessuna giustificazione, un orrore senza limiti: “Deciderò all’ultimo se presentarmi in aula oppure no”, ha spiegato Gessica a Barbara D’Urso. “Tu sai che per me è ancora molto dura, vedo ancora i fantasmi, faccio gli incubi, nonostante io cerchi sempre di trasmettere positività ed entusiasmo. Il mio percorso è ancora lungo”, ha aggiunto.

Gessica Notaro: “Ho ancora tanti interventi da fare”

La bella Notaro ha poi raccontato anche di avere attacchi di panico ancora oggi: “Andare a riascoltare tutto quello che è successo fa male”. Nonostante la tragedia subita, Gessica non perde però la fiducia nella giustizia. Una forza incredibile quella dell’ex concorrente di Miss Italia, una forza che l’accompagna dal 2017, da quel maledetto giorno in cui il suo ex fidanzato, già denunciato per stalking, la ferì nel modo più crudele e spietato. Nonostante negasse inizialmente, in casa di Tavares furono trovate diverse bottigliette di acido. Portato in carcere con l’accusa di lesioni aggravate, due anni fa, arrivò la condanna a 15 anni: fu fatto un ricorso ed oggi ci sarà la sentenza definitiva.

Grande attesa quindi per la sentenza della Cassazione su Edson Tavares. Facciamo i nostri migliori auguri a Gessica.