GF VIP 5, nuovo ingresso nella casa: “Porterà scompiglio”

Questa sera, nella casa del GF VIP 5, ci sarà un nuovo ingresso: “Porterà scompiglio”, ecco chi varcherà la porta rossa

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. La quinta edizione del reality show entrerà sicuramente nella storia della televisione italiana. In questa edizione sono successe tantissime cose: dall’abbandono dopo pochissime ore di Flavia Vento alle squalifiche di Leali, Dosio e Bettarini, fino all’outing di Gabriel Garko e all’ingresso nella casa di Mario Balotelli. Il reality show dovrebbe andare in onda fino a febbraio e nella casa più spiata d’Italia dovrebbero esserci nuovi ingressi.

GF VIP 5, nuovo ingresso nella casa: chi è

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, in onda questa sera su Canale 5, ci sarà un nuovo ingresso nella casa più spiata d’Italia. La produzione, attraverso un post pubblicato sulle pagine social, ha annunciato l’arrivo di Giacomo Urtis, il chirurgo dei Vip. Urtis non entrerà nel cast del reality show, ma sarà solo un ospite della puntata odierna. La produzione ha annunciato sui social: “Questa sera Giacomo Urtis varcherà la porta rossa e porterà scompiglio nella casa“. Non sappiamo se Urtis avrà un confronto con uno degli inquilini della casa più spiata d’Italia oppure farà delle rivelazioni su uno di loro.

Per uno che entra, anche se per poco, ce n’è uno che esce. Al televoto ci sono Dayane Mello, Massimiliano Morra e Andrea Zelletta. Uno di loro dovrà abbandonare per sempre la casa del GF VIP 5. In ogni caso sarà un addio doloroso. Si tratta, infatti, di tre protagonisti della quinta edizione del reality show. Nella casa, inoltre, dovrebbero esserci nuovi ingressi, ma questo dovrebbe avvenire a dicembre. Tra i nuovi ingressi dovrebbe esserci anche Cristiano Malgioglio.