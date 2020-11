GF VIP, la concorrente rischia grosso: un’associazione ha chiesto provvedimenti verso la neo arrivata in Casa. Ecco cosa è accaduto.

Il Grande Fratello VIP continua ad avere i riflettori puntati su di sé: l’edizione in corso sta riservando al pubblico ed ai concorrenti stessi sorprese e colpi di scena davvero incredibili. Nell’edizione in corso abbiamo visto molti concorrenti abbandonare la casa per comportamenti o frasi pronunciate scorrette: ad esempio Fausto Leali, Denis Dosio, Stefano Bettarini sono stati squalificati dal gioco. Continuano, purtroppo, le segnalazioni e nelle ultime ore è arrivata una pesante ramanzina per una concorrente. Quello che è accaduto nel giardino della casa del GF VIP sta facendo molto discutere: al centro dell’attenzione c’è la new entry nella Casa, Selvaggia Roma. Ecco cosa ha combinato la concorrente del reality.

GF VIP, “Basta!”: un associazione chiede provvedimenti per un concorrente

Selvaggia Roma è al centro dell’attenzione nelle ultime ore per aver utilizzato un termine poco carino e ora, dunque, rischia grosso. La concorrente del GF VIP ha offeso la sensibilità di molti telespettatori, in particolare delle persone affette da Sindrome di Down. Cosa è successo nel dettaglio? Durante una conversazione con Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi, la romana ha utilizzato la parola ‘mongoloide‘. Questo termine ha scatenato l’ira dell’associazione CoorDown, Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con Sindrome di Down la quale ha fatto una richiesta specifica. ‘CoorDown’ su Twitter ha pubblicato il video in cui Selvaggia pronuncia la parola e commenta: “Al Grande Fratello di nuovo viene usata la parola ‘mongoloide’ con intento spregiativo e offensivo per le persone con Sindrome di Down. Chiediamo provvedimenti verso la concorrente. Basta insulti e linguaggio discriminatorio!“.

Al @GrandeFratello di nuovo viene usata la parola "mongoloide" con intento spregiativo e offensivo per le persone con #sindromediDown Chiediamo provvedimenti verso la concorrente. Basta insulti e linguaggio discriminatorio!#gfvip @alfosignorini pic.twitter.com/0zma9wQpQj — CoorDown (@coordown) November 15, 2020

Selvaggia è entrata a far parte del reality pochissimi giorni fa: cosa le succederà nelle prossime ore? Stasera scopriremo quali provvedimenti prenderà la produzione.