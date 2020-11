GF Vip, confronto tra Selvaggia Roma ed Enock: è accaduto in diretta

Una nuova puntata del GF Vip è ormai iniziata e ci troviamo in un turbinio di emozioni: il confronto tra Selvaggia ed Enock era inevitabile, ecco cos’è accaduto in diretta.

Una nuova ed esplosiva puntata del GF Vip è iniziata da pochissimo e si prospetta davvero piena di colpi di scena. In questi pochi giorni abbiamo assistito ad una montagna russa di emozioni all’interno della casa. C’è stata la festa per la celebrazione dei due mesi del programma, che, purtroppo, è finita nel peggiore dei modi. Tre vip amatissimi dal pubblico sono in nomination e uno di loro questa sera dovrà lasciare la casa Il caos, però, è stato scatenato anche dall’ingresso di Selvaggia Roma che ha fatto delle affermazioni molto particolari su Enock, concorrente amatissimo del programma. Alfonso Signorini, da parte sua, ha deciso di parlare con entrambi e metterli a confronto su quanto detto nella casa del GF Vip: ecco la verità su Enock e Selvaggia Roma

GF Vip, Enock e Selvaggia Roma: è accaduto in diretta

Alfonso Signorini ha chiamato Enock in confessionale e gli ha mostrato le clip di quanto dichiarato da Selvaggia Roma e la conseguente discussione che ne è scaturita tra i due. Enock ha ribadito che i messaggi di cui parla Selvaggia ci sono, ma che non sono stati inviati da lui. Il concorrente però non ha voluto coinvolgere il diretto interessato, ovvero la terza persona che sarebbe colui che ha scritto alla influencer. Alfonso Signorini non è sembrato molto convinto della cosa. Ha chiesto quindi ad Enock di spiegare cosa sia accaduto quella famosa sera. Il giovane ha risposto alle domande del conduttore con un vero o falso. Enock ha confermato che i due si sono incontrati in estate e hanno passato la serata insieme quando lui era già fidanzato. Ha smentito però che ci siano stati dei baci e che l’abbia mai chiamata per invitarla in albergo. Il concorrente ha anche spiegato che quella sera aveva bevuto e si era sentito poco bene. “Sei folle” ha affermato Selvaggia Roma quando Enock è tornato in salotto. “Un minimo di p***e nella vita le devi avere” ha aggiunto.

Interrogata da Alfonso Signorini, Selvaggia Roma ha confermato quanto già ha dichiarato e ha chiesto al conduttore di recuperare il suo telefono per verificare.