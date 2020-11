GF Vip, la decisione a sorpresa a poche ore dalla puntata: nessuno se lo aspettava; ecco cosa è accaduto nella casa più spiata della tv.

Tutto pronto per una nuova, accesissima, puntata del Grande Fratello Vip 5. Questa sera, lunedì 16 novembre, andrà in onda infatti un nuovo appuntamento col reality show più spiato della tv. E tutto fa pensare che sarà una serata incandescente! Soprattutto dopo l’entrata di Selvaggia Roma, che in pochi giorni ha letteralmente sconvolto l’equilibrio nella casa. E come sempre, anche oggi i vipponi si stanno preparando alla diretta di questa sera, che sarà trasmessa a partire dalle 21 e 30 circa. Ma, proprio a poche ore dalla puntata, gli autori nel programma hanno comunicato ai concorrenti una decisione inaspettata. Qualcosa che ha colpito molto anche i telespettatori del programma, che hanno commentato il tutto sui social, in particolare su Twitter. Scopriamo insieme cosa è accaduto!

GF Vip, la decisione a sorpresa a poche ore dalla puntata: Dayane e Rosalinda via dalla lavatrice

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ( Adua Del Vesco) hanno dovuto abbandonare la lavatrice. Si tratta della stanza, a forma di lavatrice appunto, in cui le due concorrenti dormono da un bel po’ di settimane. Una sorta di ‘privé’ della Casa, che è stato occupato da Dayane e Rosalinda fino a poco tempo fa. Si, perché proprio poco fa, in casa, è stato comunicato alle concorrenti di lasciare la stanza.

Una decisione a sorpresa, quella comunicata dal GF Vip ai ragazzi. Una decisione che ha colpito anche i fan del programma, che ora si chiedono: per quale motivo Dayane e Rosalinda hanno dovuto abbandonare la loro “camera”? C’è chi ha avanzato qualche ipotesi, immaginando che, da questa sera, la lavatrice sarà occupata da Giacomo Urtis! Ecco alcuni tweet apparsi poco fa:

Il medico estetico dei vip, infatti, entrerà nella Casa più spiata della tv proprio questa sera, ma in qualità di ospite e non di concorrente ufficiale. Salvo cambiamenti di programma, dovrebbe restare in casa per una settimana. Sarà lui il nuovo ‘abitante’ della lavatrice? E, soprattutto, con lui dormirà qualcuno? Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire tutte le novità direttamente dalla casa più spiata della tv! Noi non vediamo l’ora, e voi?