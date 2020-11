GF VIP, Elisabetta Gregoraci ‘chiama’ il suo avvocato: cos’è successo

Elisabetta Gregoraci, direttamente dalla casa del GF VIP, ‘chiama’ il suo avvocato: “Fai partire diffide, ecco cos’è successo

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese è il pezzo da novanta messo in campo da Alfonso Signorini, conduttore e autore del programma. La Gregoraci, entrata ‘all’apparenza’ single nel reality show, ha iniziato una conoscenza con Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia. Quando la relazione stava diventando seria, la calabrese ha fatto un passo indietro, dichiarando di pensare ad un’altra persona fuori dalla casa. Nella scorsa puntata del GF VIP 5, la Gregoraci è stata attaccata da Selvaggia Roma, new entry nella casa. La modella e influencer ha accusato la calabrese di essere poco chiara sulla sua situazione sentimentale.

GF VIP, Elisabetta Gregoraci ‘chiama’ l’avvocato: le sue parole

Le parole di Selvaggia Roma, scritte sui social e pronunciate in diretta nella scorsa puntata del GF VIP, non sono piaciute ad Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese ha chiesto l’intervento del suo avvocato: “Cataldo (nome dell’avvocato della Gregoraci ndr.) vedi tutte queste cose che uscendo su di me? Datti da fare. Invia diffide a destra e a manca“. La calabrese ha poi tirato in ballo anche la sua nuova coinquilina: “Adesso ne mando una anche a Selvaggia dopo il post che ha scritto su di me. Hai detto qualche cosa e adesso partirà la diffida“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Elisabetta Gregoraci dunque dichiara vendetta a Selvaggia Roma. Le parole pronunciate sui social dalla modella e influencer (QUI L’ARTICOLO) non sono affatto piaciute all’ex compagna di Briatore. La Gregoraci ha dato mandato al suo avvocato di far partire diffide. La querelle tra la showgirl calabrese e Selvaggia Roma, dunque, non è finita qui ed avrà strscichi anche una volta terminato il reality show.