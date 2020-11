GF Vip. la drastica decisione di Matilde Brandi: è appena accaduto

GF Vip, drastica decisione per la dolce ex concorrente Matilde Brandi, uno dei volti più amati del programma: è appena accaduto, ecco i dettagli.

Una decisione drastica quella presa da Matilde Brandi: è appena accaduto. La bellissima showgirl è stata una dei concorrenti più apprezzati della nuova edizione del GF Vip e all’interno della casa ha legato molto con diversi inquilini. Qualche ora fa, nel salotto di Barbara D’Urso, Matilde Brandi ha avuto un confronto con Franceska Pepe, altra partecipante al reality. Le due avrebbero dovuto chiarire quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata del reality, ma la showgirl è scoppiata in lacrime. Poco dopo, tramite il suo profilo Instagram, ha spiegato il motivo di questa sua forte reazione. Pare, infatti, che Matilde sia stata fortemente aggredita via social, ricevendo un messaggio pieno di violenza verbale e minacce. Di seguito, la drastica decisione che ha appena preso.

Matilde Brandi, una decisione drastica

La dolce Marilde ha condiviso tra le sue storie di Instagram il messaggio incriminato e poi un suo commento. Commento in cui ha spiegato di essere stanca e voler dire basta a questo “gioco social che sta diventando letale”. Matilde Brandi ha spiegato che ciò che le hanno scritto non è una semplice critica, ma una vera e propria minaccia che, ovviamente, la spaventa e intimorisce soprattutto per le sue bambine. Da qualche ora, la showgirl ha preso la drastica decisione di disattivare i commenti al suo profilo Instagram e limitare in questo modo la possibilità di interagire con lei. Questa scelta è probabilmente la conseguenza di quanto accaduto. Matilde ha anche annunciato tramite le storie di Instagram di aver fatto partire una denuncia e di aver riflettuto a fondo prima di prendere qualsiasi decisione. Non possiamo che darle tutto il nostro appoggio e sostegno in un momento tanto difficile.

Non ci sono parole per quanto accaduto e siamo certi che tutti i fan si sono stretti intorno a Matilde Brandi per sostenerla e farle sentire il loro calore.