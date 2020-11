A pochissime ore di distanza dall’inizio di una nuova puntata del GF Vip, è arrivata una notizia tanto attesa: l’annuncio a sorpresa.

Mancano pochissime ore all’inizio della diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, eppure, pochissime ore fa, è stato dato uno splendido annuncio a sorpresa per tutti i suoi sostenitori e telespettatori. La notizia, resa nota attraverso i canali social ufficiali del programma, era da diverso tempo molto attesa. Ed è per questo motivo che, in un vero proprio batter baleno, non soltanto è rimbalzata sul web, ma ha anche reso entusiasti e gioiosi tutti i suoi fan. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, com’è solito nostro fare, vi racconteremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, come dicevamo precedentemente, vi anticipiamo che il suo caro pubblico non vedeva l’ora di apprendere questa fantastica notizia. Di che cosa parliamo esattamente? Tranquilli, ecco tutti i dettagli.

GF Vip, arriva la notizia tanto attesa a poche ore dalla diretta: l’annuncio a sorpresa

Soltanto qualche settimana, attraverso un post condiviso sulla sua pagina ufficiale, la produzione del Grande Fratello Vip aveva annunciato che, data l’emergenza Coronavirus, aveva deciso di limitare le regie che permettevano un costante aggiornamento della diretta. della famosa casa di Cinecittà. Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, infatti, era stato reso noto che la Regia 2, purtroppo, non sarebbe andata più in onda. E che, quindi, ci sarebbe stata una sola Regia che avrebbe garantito la messa in onda delle vicende dei concorrenti in diretta televisiva. Adesso, a pochissime ore di distanza dalla diciannovesima puntata, sul profilo social del reality, è comparsa una notizia davvero tanto attesa. Di che cosa parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

‘La Regia 2 è tornata’, è proprio questo lo splendido annuncio a sorpresa comparso a poche ore dalla diciannovesima puntata del GF Vip.

Chi saranno i nuovi ingressi?

D’altra parte, Alfonso Signorini lo aveva già annunciato: ci saranno ben nove ingressi. Considerando che nel corso della puntata di Venerdì 13 Novembre è entrata Selvaggia Roma, sembrerebbe che, nelle prossime puntate, ce ne saranno altri. Ma chi sono? Pensate, si parla di Giacomo Urtis. Ed anche di un ex tronista di Uomini e Donne. Sarà davvero così?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui