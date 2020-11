Un ex corteggiatore di Uomini e Donne potrebbe diventare nuovo concorrente nella casa del GF VIP: di chi parliamo esattamente? Sentite cosa rivela ‘Veryinutilpeople’.

Questa sera di 16 novembre andrà in onda una nuova puntata del reality più amato dagli italiani. Il Grande Fratello VIP è pronto a tornare su Canale 5, Alfonso Signorini sta preparando già clamorose sorprese? Quella in corso è un’edizione davvero ricca di colpi di scena, sta avendo un enorme successo ed appassionando milioni di telespettatori. Gli autori hanno infatti deciso di prolungare la messa in onda: la casa del GF VIP a quanto pare resterà aperta fino a febbraio! Per permettere ciò servono però nuovi protagonisti: si parla infatti di probabili nuovi ingressi. Per ora nessuna notizia ufficiale ma in giro corrono voci davvero elettrizzanti…Sentite che potrebbe entrare a far parte del reality!

GF VIP, nuovo concorrente in arrivo? Si tratta di un ex di Uomini e Donne

Vi abbiamo annunciato proprio ieri che forse Giacomo Urtis farà il suo ingresso nella casa: il medico estetico dei VIP, secondo Nuovo Tv, potrebbe diventare un nuovo concorrente del Grande Fratello VIP. Non è la sola indiscrezione che gira: di nome ne gira un altro! A quanto pare, secondo quanto rivela il portale ‘Veryinutilpeople‘, sarà l’ex corteggiatore di Uomini e Donne a varcare la famosa Porta Rossa. Parliamo di Manuel Galiano! Sul web si legge che dopo la sua partecipazione al dating show di Maria de Filippi, l’ex di Giulia Cavaglia è pronto a mettersi in gioco in televisione. Sarà lui il nuovo concorrente? Beh, nessuna conferma ufficiale per ora: si attendono ulteriori indiscrezioni da parte del programma.

Chi è Manuel Galiano

Manuel è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha fatto perdere la testa a Giulia Cavaglia. Tra i due, una volta usciti dal programma insieme, non è andata come immaginavano: dopo solo un mese di relazione si sono lasciati. Il classe ’92 di Savona è un ex calciatore, oggi è un influencer, personaggio televisivo e rapper. Su Instagram il suo nome è ‘Maui’ ed è seguito da oltre 255 mila utenti. Sarà proprio lui il nuovo concorrente della casa più spiata d’Italia?