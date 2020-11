Arriva il chiarimento tra Selvaggia Roma e Pierpaolo Pretelli: l’ex velino continua a negare di aver baciato l’influencer ma lei non ci sta.

Dopo le divergenze della scorsa puntata, ieri sera in giardino c’è stato un nuovo chiarimento tra la new entry Selvaggia Roma e Pierpaolo Pretelli: la ragazza continua a sostenere la sua versione dei fatti riguardo ai presunti baci che i due si sarebbero scambiati, mentre il modello originario di Maratea insiste nel negare. Selvaggia però non ci sta assolutamente a passare per una visionaria che si sarebbe inventata tutto ed ha cercato di essere molto dettagliata sulle circostanze in cui ci sarebbero state queste effusioni: “Non sono una psicopatica. Se io dico che ci siamo baciati, non puoi dire che non è vero. Hai detto che non è stato un bacio con la lingua…mi fai passare per pazza. Sembra che tu sia un cretino. Quella volta che abbiamo lavorato insieme al supermercato, quando abbiamo fatto l’evento non ci siamo baciati? No? E poi di nuovo in discoteca. Abbiamo limonato, punto. Finita lì. Dai, è follia”.

Selvaggia Roma e Pierpaolo Pretelli: lui non ricorda il bacio

A queste parole, Pierpaolo è rimasto sulla sua posizione dicendo di ricordare quelle circostanze ma non il bacio: “Il supermercato me lo ricordo, ma il bacio no. Ma una volta sai cosa mi hanno detto? Non ricordo chi. Una conoscenza che abbiamo in comune mi ha detto che tu gli hai detto che pensavi che fossi omosessuale, proprio perché ti evitavo”. La Roma ha giurato di non aver mai detto una cosa del genere su di lui: “Non ho mai detto questa cosa, te lo giuro. Noi ci siamo visti la prima volta dal parrucchiere, c’è stato un interesse. Poi io stavo con un tuo amico ed è finita così”. Insomma, i due gieffini sembrano proprio non riuscire a trovare un punto di incontro sulla vicenda. Pierpaolo ha infatti concluso dicendo: “Io ho detto in confessionale che quando lavoravo in discoteca, tu venivi e se mi vedevi un po’ giù, mi permettevi di confidarmi un po’ con te”.

E voi che idea vi siete fatti sulla faccenda? Chissà che nella puntata di stasera non vengano fuori ulteriori dettagli che possano aiutare a capire dov’è la verità.