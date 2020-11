Nel corso della puntata di Domenica 15 Novembre di Live, si è verificato un durissimo scontro in diretta: costretti ad intervenire gli altri.

Una nuova puntata di Live è andata in onda Domenica 15 Novembre. E, come al solito, è stata più che imperdibile. Sempre di pari passo con le notizie di cronaca e di attualità, Barbara D’Urso ha saputo regalare al suo tanto amato ed affezionato pubblico italiano un ennesimo appuntamento davvero incredibile. Come al suo solito fare, infatti, non soltanto si è interessata di Coronavirus ed alcuni fatti di cronaca correlato ad esso, ma ha anche voluto regalare delle ore spensierate e di ‘divertimento’ con argomenti più leggeri. Non facciamo soltanto riferimento a Paolo Brosio e alla sua fidanzata che si sono dovuti confrontare con le temibilissime cinque sfere, ma anche ad un’ampia parentesi dedicata al Grande Fratello Vip. Ecco. È proprio durante questo spazio che, purtroppo, si è verificato un durissimo scontro in diretta tra due vere e proprio ex protagoniste della quinta edizione. Era un momento tanto atteso, c’è da ammetterlo. Ma cos’è esattamente successo? E, soprattutto, chi sono le protagoniste? Ecco tutti i dettagli.

Live, scontro durissimo in diretta: cos’è successo

Le protagoniste di questo durissimo scontro, avvenuto in diretta a Live nel corso della puntata di Domenica 15 Novembre, sono state Matilde Brandi e Franceska Pepe. Reduci dalla loro recentissima esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, le due ex protagoniste del famoso reality di Canale 5 hanno avuto modo di confrontarsi e chiarirsi dopo il litigio che, come raccontato anche in un nostro articolo, sarebbe accaduto nello studio di Cinecittà in una della scorse puntate. In diretta televisiva, infatti, le due hanno tentato di avere un confronto. Ma, purtroppo, non è stato affatto possibile. La Brandi, infatti, ha iniziato a piangere dopo aver spiegato che è una mamma e deve salvaguardare le sue figlie che, purtroppo, adesso non stanno vivendo un momento molto difficile. E la Pepe, dal canto suo, ha continuato a far prevalere la sua idea. ‘I pianti e le mani giunte si fanno in altri luoghi e non questi”, ha detto la modella milanese. E, poi, ha continuato: ‘Dì che ti sto sulle p**e. Forse vedi in me quello che non sei riuscita a fare’. Parole davvero incredibili, c’è da ammetterlo. Di fronte alle quali, però, la Brandi non ha affatto battuto ciglio perché visibilmente provata. Per questo motivo, tutti gli altri ospiti hanno tentato di intervenire. A partire, quindi, da Giovanni Ciacci fino a Roberto Alessi, tutti i presenti in studio hanno tentato di prendere le difese della Brandi.

‘Io non ho parole’, ha continuato a dire Matilde Brandi in questo durissimo scontro. Ma la domanda sorge spontanea: le due riusciranno mai a chiarirsi?

