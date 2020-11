Matilde Brandi spiega il motivo del suo pianto a ‘Live’: “Terrorizzata e spaventata”, rivelazione choc.

Nel corso della puntata di Live Non è La D’Urso, andata in onda ieri sera, domenica 15 novembre, si è verificato uno scontro tra le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ovvero Franceska Pepe e Matilde Brandi. Infatti, le due donne avevano avuto uno affronto nei giorni precedenti proprio durante una diretta del tanto seguito reality. Nello studio della bravissima Barbara D’Urso, Franceska e Matilde hanno avuto modo di confrontarsi dopo il litigio avvenuto. Purtroppo però non è stato possibile avere nessun confronto, dato che all’improvviso la Brandi è scoppiata in pianto, spiegando di non vivere un momento facile. Tra le due sembra non possa esserci nessuna riappacificazione, anzi, ieri, la Pepe ha continuato a manifestare prontamente le sue idee. Da pochissimo però Matilde ha spiegato il reale motivo del suo pianto a Live Non è La D’Urso: “Terrorizzata e spaventata”: rivelazione choc della donna.

Matilde Brandi spiega il motivo del suo pianto: rivelazione choc della donna

Nella diretta di Live Non E’ La D’Urso, presenti nel salotto della bravissima e bellissima conduttrice Barbara D’Urso, le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ovvero Franceska Pepe e Matilde Brandi. Ricordiamo infatti, che le due donne hanno avuto un litigio raccontato poi dalla Pepe sul suo profilo instangram; il tutto è avvenuto proprio durante la diretta del seguitissimo reality condotto da Alfonso Signorini. A ‘Live’, hanno avuto modo di avere un confronto, anche se, a quanto pare, non è affatto riuscito. Infatti, come abbiamo anticipato, Matilde Brandi è scoppiata in un pianto davvero inaspettato. Da qualche ora, quest’ultima ha voluto spiegare i motivi che l’hanno condotta a piangere durante la puntata. L’ex concorrente ha rivelato sul suo profilo instangram di aver ricevuto un commento sotto un suo post qualche ora prima di entrare in trasmissione. Tale commento l’ha spaventata e terrorizzata, portando al mutamento delle parole in lacrime.

Un messaggio che ha decisamente scosso la donna. La Brandi ha dichiarato di accettare le critiche e i giudizi per quanto riguarda il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, ma non i commenti di tal genere, vere e proprie minacce che intimoriscono e spaventano qualsiasi madre. Un momento delicato questo vissuto da Matilde che ha portato al crollo emotivo in trasmissione.

Segui anche il nostro canale instangram per essere sempre aggiornato—>> clicca qui