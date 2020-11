Rosa Perrotta confessa: “Ho vissuto il periodo più brutto della mia vita”, cos’è successo.

E’ sicuramente una delle influencer più seguite degli ultimi tempi, Rosa Perrotta è divenuta nota dopo aver partecipato in qualità di tronista al famoso programma Uomini e donne di Maria De Filippi. Il suo percorso fu abbastanza travagliato, ma si concluse con un lieto fine. Infatti, la donna uscì dalla nota trasmissione con Pietro Tartaglione,ed in seguito la coppia ha avuto anche un bellissimo bambino. L’influencer è stata anche una delle concorrenti del reality L’Isola dei famosi, rientrata in studio il fidanzato le fece una splendida sorpresa, infatti, le chiese di sposarlo. Ovviamente, la risposta di Rosa fu affermativa, e il magico momento fu coronato da uno splendido anello. Al momento i due non sono ancora giunti al matrimonio, dato che poco dopo Rosa ha annunciato di essere in dolce attesa. La Perrotta è negli ultimi tempi al centro dell’attenzione, molti follower hanno evidenziato il suo eccessivo dimagrimento, e lei ha spiegato il motivo: “Ho vissuto il periodo più brutto della mia vita”.

Rosa Perrotta, difficile momento per l’influencer: “Uno dei periodi più bui”

L’amatissima Influencer Rosa Perrotta è, come abbiamo anticipato, divenuta nota dopo la sua partecipazione al famoso programma Uomini e Donne. Un percorso fatto di alti e bassi ma conclusosi nel migliore dei modi, con la scelta di Pietro Tartaglione. Rosa è sempre stata molto attiva sui social, pubblicando scatti che la ritraggono da sola o anche con il suo bellissimo bambino e fidanzato. Negli ultimi tempi, però, l’influencer, secondo alcuni suoi follower, è apparsa decisamente dimagrita. Molti sono stati i follower che hanno fatto notare questo cambiamento alla donna. Per questo, ha voluto rivelare il motivo dietro al suo eccessivo dimagrimento. Infatti, Rosa ha confessato di aver vissuto uno dei periodi più brutti della sua vita, dato che una persona a lei cara si era ammalata. Ha anche rassicurato che le cose si sono fortunatamente stabilizzate. Un momento di stress che ha portato a delle conseguenze sul suo aspetto fisico.

L’influencer si è scagliata però contro tutti coloro che l’hanno accusata di essere troppo magra, addirittura molti hanno parlato di anoressia. Rosa ha prontamente risposto che bisogna avere delicatezza, soprattutto quando non si conosce la vita altrui. Non è possibile che molte persone utilizzano parole poco adeguate senza conoscere la realtà dei fatti, e senza avere un minimo di tatto nel farlo. La Perrotta ha vissuto uno dei periodi più brutti della sua vita, ma come lei stessa ha raccontato, adesso le cose sono certamente migliorate.

