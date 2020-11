Chi è Sangiovanni, il nuovo allievo di Amici 20: ecco tutte le curiosità sul più piccolo della scuola di Amici di Maria de Filippi!.

Amici è tornato con una nuovissima ed inedita edizione. La ventesima arriva con tante novità a partire dalle new entry nel corpo docenti. Stash e Timor hanno lasciato il posto a due grandissime donne: parliamo di Arisa per il canto e Lorella Cuccarini per il ballo. Le novità riguardano anche l’emergenza Coronavirus: per garantire la massima sicurezza, la produzione ha deciso di isolare gli aspiranti allievi prima della puntata. Una volta scelti, i giovani andranno a vivere nelle famose casette e saranno autonomi ed ‘isolati’ per non avere contatti con esterni e quindi per evitare ogni rischio contagio. Vi abbiamo parlato della classe al completo che si è formata sabato 14 novembre, nella prima puntata. Qui però vi raccontiamo di un allievo in particolare, Sangiovanni, nome d’arte di Giovanni Damian. Ecco tutto sul nuovo talento di Amici di Maria de Filippi.

Amici 20, chi è Sangiovanni: età ed il retroscena sul suo nome d’arte

Sangiovanni è il nome d’arte di Giovanni Damian e si è presentato ad Amici di Maria de Filippi 20. E’ il più piccolo del talent perchè ha solo 17 anni: il 9 gennaio 2021 compirà 18 anni! “Mi hanno sempre detto che non sembro un santo, che non ho la faccia da bravo ragazzo e così ho deciso di chiamarmi Sangiovanni” ha raccontato a Maria de Filippi. Giovanni è un rapper ed ha presentato un suo inedito nel famosissimo talent: è piaciuto a Rudy ed Anna Pettinelli, entrambi i prof di canto hanno deciso di dargli il banco.

Giovanni è di Vicenza, com’è scritto sul suo canale Facebook, ed ha già pubblicato due suoi singoli dai titoli ‘non+’ e ‘parano!a’. SUl suo canale Instagram, Sangiovanni è seguito da 14,3 mila utenti nonostante abbia poche foto: sono solo 6 infatti i post che ha pubblicato il giovane talento, diventato allievo nella scuola più famosa d’Italia. Sembra esser amato da molte ragazzine, come si nota sotto il suo primissimo post sui social: date un’occhiata!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

Dividerà la sua avventura nel talent con Esa Abrate, Arianna Gianfelici, Luca Marzano, Federica La Rocca, Leonardo La Macchia ed altri nuov talenti. Non conosciamo i dettagli della vita privata del giovane 17enne ma li scopriremo sicuramente con le prossime puntate!