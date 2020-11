Selvaggia Roma, retroscena shock: è stato rivelato solo adesso; ecco cosa è apparso sui social nelle ultime ore.

Un vero e proprio uragano! Parliamo di Selvaggia Roma, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 5, che ha varcato la porta rossa nel corso della puntata di venerdì sera. Poche ore di permanenza e Selvaggia ha già portato scompiglio tra i vipponi! Prima il siparietto con Pierpaolo ed Elisabetta, poi la vera e propria lite con Enock Barwuah. Quest’ultimo avrebbe baciato Selvaggia questa estate, stando a quanto racconta lei. Tutto normale, se non fosse che Enock nega fermamente, essendo fidanzatissimo già da questa estate. Insomma, l’atmosfera in casa e incandescente e la puntata di questa sera prevede fuoco e fiamme! Ma, proprio nelle scorse ore, è emerso un particolare inedito su Selvaggia. Qualcosa che non tutti sapevano. A svelarlo è Eliana Michelazzo, ex amica della Roma. Sui social, le due si sono lanciate parecchie frecciatine negli scorsi mesi. E, a quanto pare, non è finita qua. Ecco cosa è successo.

Selvaggia Roma, retroscena shock: è stato rivelato solo adesso, sapete qual è il suo vero nome?

Selvaggia Roma è una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 5. In pochi giorni, l’ex protagonista di Temptaton Island ha scatenato il caos in casa. E non solo! Anche sui social un bel po’ di personaggi hanno commentato il suo ingresso nella casa. Anche l’ex vincitrice del GF Martina Nasoni, che non ha avuto parole dolcissime per la new entry. Ma non è stata l’unica. Ad attaccare Selvaggia ci ha pensato anche la sua ormai ex amica e rivale ‘social’ Eliana Michelazzo. Attraverso il suo canale Instagram, Eliana ha pubblicato varie stories sulla nuova gieffina, tra cui questa che vi stiamo per mostrare. Date un’occhiata:

Ebbene si, stando a quanto riporta questa immagine pubblicata da Eliana, la nuova concorrente del GF Vip non si chiamerebbe realmente Selvaggia Roma. Il suo nome reale sarebbe Sabrina Haddaji. Quello con cui la conosciamo noi sarebbe, quindi, un nome d’arte scelto dalla influencer una volta raggiunta la notorietà. Un retroscena che non tutti conoscevano, quello svelato qualche ora fa dalla Michelazzo. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi: Selvaggia replicherà una volta uscita dalla casa? Intanto, appuntamento a questa sera su Canale 5 per una nuova puntata del GF Vip!