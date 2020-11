Stefano De Martino, clamoroso dettaglio social: tutti l’hanno notato; ecco cosa è apparso sul suo profilo Instagram.

Amici di Maria De Filippi è giunto alla sua ventesima edizione e, in questi 20 anni, di allievi amati dal pubblico ce ne sono stati tanti. Ma pochi hanno lasciato il segno come lui. Parliamo di Stefano De Martino, il ballerino che ha partecipato all’edizione 2009 del talent show di Maria De Filippi. Un’edizione che ha rappresentato l’inizio di una carriera ricca di successi per Stefano, e non solo come ballerino. Di lì a poco, il bel napoletano debutta anche come conduttore ed oggi è uno dei volti più amati della Rai. Ma non è solo in tv che l’ex marito di Belen Rodriguez si lascia ammirare: anche sui social, Stefano è una vera e propria star. In particolare su Instagram, dove il suo profilo ufficiale conta ben 4 milioni e 300 mila followers! Ed è proprio su Instagram che, poco fa, è apparso qualcosa di davvero ‘particolare’. Stefano ha cambiato la frase della ‘bio’ del suo profilo e quello che ha scritto non è passato affatto inosservato. Scopriamolo insieme.

Stefano De Martino, clamoroso dettaglio social: tutti hanno notato la nuova bio di Instagram

La nuova bio Instagram di Stefano De Martino non passa inosservata e fa il giro del web. L’ex ballerino di Amici, infatti, ha cambiato la frase di presentazione che appare in alto, sul suo profilo ufficiale di Instagram. E quello che ha scritto non poteva affatto passare inosservato. Il motivo? Scopritelo con i vostri occhi:

“Napoletano, classe 89, conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle, compagno meno famoso delle sue ex“. È così che Stefano si definisce nella sua nuova bio di Instagram. Una frase super ironica, nella quale sembra davvero chiaro il riferimento alle sue due ex fidanzate più note, Belen Rodriguez ed Emma Marrone. E voi, cosa aspettate a seguire Stefano sul suo profilo ufficiale di Instagram? È ricco di contenuti super interessanti!