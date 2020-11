Il Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha comunicato poche ore fa di aver contratto il Coronavirus: ecco perchè non è in studio da qualche giorno.

Uomini e Donne è uno dei dating show più amati e longevi di Canale 5. Il famoso programma di Maria de Filippi si è adattato all’emergenza Coronavirus e nonostante le difficoltà della pandemia, riesce ad andare in onda rispettando pienamente tutte le misure di sicurezza anti Covid. Trono Over e Classico quest’anno sono fusi in un unico studio: ognuno è separato da plexiglass ed è munito di mascherina. Purtroppo, non tutto può essere sempre perfetto: è arrivata solo ora la notizia che un Cavaliere del Trono Over ha contratto il Covid ed è per questo motivo che da qualche giorno non lo vediamo seduto al suo posto, nel parterre maschile. Di chi si tratta? Di Nicola Mazzitelli, il 39enne di Cosenza arrivato quest’anno nel programma.

Uomini e Donne, il Cavaliere del Trono Over ha il Coronavirus: l’ha annunciato solo ora

Nicola Mazzitelli ha contratto il Coronavirus. Il cavaliere del Trono Over ha reso pubblica la notizia soltanto oggi, dopo aver ricevuto tanti messaggi da parte dei fan del programma. “Mi state chiedendo come mai io sia sparito. Anche io ho il Covid, ce l’ho da 11 giorni. Avrei il tampone domani ma non lo farò perché ancora non sto bene. Lo farò la settimana prossima. La situazione è critica, farò il tampone ed aspetterò il risultato. Ora penso a stare bene, mi sono allontanato anche dai social. Ciao a tutti, ci sentiamo quando starò meglio” sono le parole del famoso volto del Trono Over nelle sue Instagram stories.

Nicola Mazzitelli è un neo arrivato nello studio di Uomini e Donne. Il Cavaliere del Trono Over ha commosso tutti quando ha raccontato la sua storia: a causa di un grave incidente ha vissuto un momento molto difficile. Ha perso amici, kili e molti soldi: con le lacrime agli occhi Nicola raccontò a tutti in puntata la sua voglia di ricominciare da capo.