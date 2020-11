Uomini e Donne, gravissimo lutto per l’ex dama: il messaggio straziante è apparso qualche ora fa sui social.

“Ora capisco perché mi dicevi sempre di essere una donna forte…perché immaginavi che avevo bisogno di quella forza per sopportare il peso della tua morte.” Con queste parole Anna Tedesco, ex protagonista di Uomini e Donne, annuncia la scomparsa della sua amata mamma. Un post da brividi, quello pubblicato dall’ex dama del Trono Over sul suo profilo Instagram qualche ora fa. Un messaggio straziante, al quale Anna accompagna un’immagine dolcissima, che ritrae la sua mano e quella della sua mamma che si stringono. Il post è stato invaso dai messaggi di affetto dei followers, che hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla Tedesco in un momento così difficile.

Uomini e Donne, gravissimo lutto per l’ex dama Anna Tedesco: è morta la sua mamma

Grave lutto per Anna Tedesco, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. Poche ore fa, attraverso Instagram, Anna ha annunciato di aver perso la sua mamma. Un dolore immenso, quello dell’ex dama, che dedica alla sua mamma un ultimo saluto da brividi. “Ho imparato molte cose da te mamma, ma non ho mai imparato a vivere senza di te”, si legge nelle prime righe del post:

Tantissimi i messaggi di affetto e i cuori lasciati da fan e amici sotto il post. Tra questi anche il commento di Veronica Ursida, ex dama del Trono Over. Non possiamo che unirci a loro e mandare ad Anna le nostre più sentite condoglianze.

Ricordiamo che Anna Tedesco è stata una delle dame più amate di Uomini e Donne Over per qualche anno, fino a che è poi uscita di scena improvvisamente, senza aver trovato l’amore. Nello studio di Maria De Filippi ha frequentato vari cavalieri, tra cui Giorgio Manetti, ex di Gemma. Il particolare rapporto con Giorgio è sempre stato oggetto di discussione in studio: Anna e Giorgio, dopo la breve frequentazione, sono rimasti buoni amici, ma non tutti ci credevano. Gianni, ad esempio, ha sempre pensato che tra i due ci fosse qualcosa di più, attribuendo alla sua amicizia con Giorgio la difficoltà di Anna di trovare l’amore a Uomini e Donne.