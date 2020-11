Valeria Monetti della prima edizione di Amici: eccola dopo vent’anni

Il suo talento di attrice ad Amici, che allora si chiamava ‘Saranno Famosi’, non passò inosservato, ma com’è diventata oggi Valeria Monetti?

Sono trascorsi 20 anni, ma quella prima edizione di Amici, all’epoca ‘Saranno Famosi’, lasciò il segno: emozioni e momenti indimenticabili che inaugurarono l’universo dei talent show nella televisione italiana. Ideato e condotto da sempre da Maria De Filippi, la scuola di Canale 5 ha sfornato talenti davvero eccezionali sin dalla prima edizione. Fu proprio allora che conoscemmo Valeria Monetti, una tra gli allievi di quella classe più talentuosi. Molto apprezzata dai professori e dal pubblico, quella giovane attrice dimostrò di avere stoffa anche nel canto e tra tutti sembrava quella più adatta a lavorare nei musical a teatro. Ma è stato poi così? Cosa fa Valeria Monetti oggi?

Una grande attrice nata ad Amici

Terminata la sua esperienza ad Amici, grazie alla sua passione Valeria ha continuato a studiare teatro ed ha fatto una lunga gavetta: nel 2003 prese parte al musical “Sette spose per sette fratelli” e, come si vede anche dal suo profilo Instagram, nel 2016 ha partecipato allo spettacolo teatrale “L’Ultima strega”. Tante le esperienze lavorative maturate in questi anni per lei, tra cui anche l’enorme successo ottenuto con “Ti amo, sei perfetto, ora cambia”. Sempre dai suoi scatti su Instagram, si può vedere che è rimasta molto amica di un’altra allieva di quell’edizione del talent, Monica Hill. Non tutti ricorderanno che all’epoca della scuola, ebbe una storia con un compagno, il cantante Andrea Cardillo. Oggi, a quarant’anni, è diventata davvero una bella donna, dagli occhi azzurri e dai ricci inconfondibili.

Ricordavate Valeria Monetti? Siete mai andati ad ammirarla a teatro in questi anni?

